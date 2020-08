Formula 1: Νίκη για Χάμιλτον που έσπασε το ρεκόρ του Σουμάχερ

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο νικητής στο ισπανικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα που πραγματοποιήθηκε σήμερα (16/8) στην πίστα της Βαρκελώνης.

Ο Βρετανός εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes είδε πρώτος την καρό σημαία στον αγώνα και πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική νίκη του στη Βαρκελώνη και συνολικά πέμπτη στην καριέρα του στο συγκεκριμένο σιρκουί.

Παράλληλα, ο Χάμιλτον έφτασε τις 88 νίκες και πλέον πλησιάζει… απειλητικά το σχετικό ρεκόρ στη Φόρμουλα Ένα, το οποίο κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 91 επιτυχίες.

Πάντως, ο Βρετανός «έκλεψε» σήμερα ένα ρεκόρ του Γερμανού, καθώς με την «πρωτιά» του στη Βαρκελώνη έφτασε τα 156 βάθρα στην καριέρα του και άφησε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον «Σούμι», ο οποίος κατείχε το σχετικό ρεκόρ με 155 παρουσίες στην πρώτη τριάδα ενός αγώνα.

RECORD BREAKER 👏

156 F1 podiums for @LewisHamilton

He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020