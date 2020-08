Σοκαριστικό ατύχημα στον ποδηλατικό γύρο Πολωνίας – Σε τεχνητό κώμα ο 23χρονος Γιάκομπσεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ολλανδός ποδηλάτης, Φάμπιο Γιάκομπσεν, έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα, μετά από σύγκρουση που είχε στη γραμμή τερματισμού του πρώτου γύρου του Tour της Πολωνίας, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας (PAP).

Ο Γιάκομπσεν (Deceuninck-Quick Step team), μαχόταν με τον συμπατριώτη του, Ντίλαν Γκρενεβέγκεν, για τη θέση του στα τελικά μέτρα, με το ζευγάρι να φτάνει μαζί στη γραμμή και τον άτυχο να συντρίβεται στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να συγκρούεται με έναν αξιωματούχο του αγώνα.

Το διοικητικό όργανο του αθλήματος, UCI, εξέδωσε ανακοίνωση που καταδικάζει έντονα τον Γκρενεβέγκεν, τον οποίο και κατηγόρησε για «επικίνδυνη συμπεριφορά» που προκάλεσε το ατύχημα, ενώ τον απέκλεισε από τον αγώνα.

Oh boy… this just happened at the finish line of Tour De Pologne. Apparently ~80km/h pic.twitter.com/7AxHqneNjQ

— Dead Net Cord (@MqLeo) August 5, 2020