Συγκίνηση:Τιμήθηκε η μνήμη της Τζίτζι Μπράιαντ στα draft του WNBA [βίντεο]

Πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα τα Draft στο WNBA και τιμήθηκε η μνήμη των Τζίτζι Μπράιαντ, Αλίσα Αλτομπέλι και Πέιτον Τσέστερ που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ.

Το αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε όλον τον πλανήτη δεν πέρασε απαρατήρητο από τα γυναικεία draft. Αλλωστε τα τρία κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους, αγαπούσαν το μπάσκετ και ήταν συναθλήτριες,

Η κομισάριος του WNBA Κάθι Ένγκελμπερτ, ανακοίνωσε την καθιέρωση του βραβείου «Κόμπι και Τζίτζι Μπράιαντ». Πρόκειται για ένα βραβείο που θα δίνεται σε μία ομάδα ή ένα άτομο που βοηθάει στην ανάδειξη του γυναικείου μπάσκετ.

The WNBA made Gigi Bryant an honorary draft pick during their draft tonight. Beautiful. pic.twitter.com/Z0CpHNPQVu

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 17, 2020