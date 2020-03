Το μήνυμα των παικτών του ΠΑΟΚ για τον κορωνοϊό: Η υγεία μας δεν είναι παιχνίδι

Newsroom eleftherostypos.gr

Όλες οι ομάδες συμμετέχουν στην καμπάνια “Μένουμε σπίτι” θέλοντας έτσι να στηρίξουν τη μάχη κατά του κορονοϊού. Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος μέσω των ποδοσφαιριστών του έστειλε το μήνυμα από τα social media για το τι πρέπει να κάνουν όλοι προκειμένου να προφυλαχθούν από το ιό.

Δείτε το βίντεο με τους ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου εδώ:

Our health is not a game! Keep calm and stay at home! #PAOKFamily #coronavirus pic.twitter.com/n0xN5Jyvhh

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) March 14, 2020