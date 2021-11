Newsroom eleftherostypos.gr

Χριστούγεννα 2021: Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, που οι περισσότεροι στολίζουμε το δέντρο μας, συνήθως το κάνουμε με ιδιαίτερες μουσικές υποκρούσεις… Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που τα ακούμε από τώρα, έως και το τέλος των γιορτών.

Κομμάτια που έχουμε αγαπήσει όλοι, από παιδιά, όπως το «Last Christmas» των Wham!, το «All i want for Christmas is you» της Μαράια Κάρει, αλλά και τη διασκευή του Τζάστιν Μπίμπερ ,τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή, το «Χρόνια πολλά» του Σάκη Ρουβά , αλλά και το «Ρούντολφ το ελαφάκι» του Θάνου Καλλίρη, το αγαπημένο κομμάτι των παιδιών με πάνω από 42 εκατομμύρια views.

Χριστούγεννα 2021: Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Κάνε like στη σελίδα μας στο

Ακολούθησε μας στο Instagram Ακολούθησε μας στο