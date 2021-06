STAMPED-ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ, Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ

Newsroom eleftherostypos.gr

ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ – STAMPED

JASON REYNOLDS – IBRAM X. KENDI

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μάνος Βιτεντζάκης

Εκδόσεις Δίχτυ

258 ΣΕΛΙΔΕΣ

«Αυτό ΔΕΝ είναι ένα βιβλίο Ιστορίας. Αντιθέτως, αυτό είναι ένα βιβλίο που περιέχει Ιστορία. ‘Ένα βιβλίο για το εδώ και τώρα».

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, μια δολοφονία που πυροδότησε κύμα οργής ενάντια στην αστυνομική βία και το ρατσισμό και έφερε το αντιρατσιστικό κίνημα «Black Lives Matter» στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας προσοχής, ένα νέο βιβλίο έρχεται να μιλήσει για το «τέρας» και την ιστορία του.

Το βιβλίo «Stamped» (Στιγματισμένοι. Ο ρατσισμός, αντιρατσισμός και εσύ) που «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της λίστας των best-sellers σε New York Times και USA Today, είναι ένας χρήσιμος οδηγός για το πώς γεννήθηκε ο ρατσισμός, πώς διαδόθηκε και πώς τελικά μπορεί να εξουδετερωθεί.

Χάρη στην καθηλωτική, γρήγορη και δυνατή αφήγηση, το «Stamped» – ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από όλους – μας καλεί σε ένα φυλετικό ταξίδι από το μακρινό Αμερικανικό παρελθόν στο σήμερα, δείχνοντας μας «γιατί νιώθουμε όπως νιώθουμε, γιατί ζούμε όπως ζούμε και γιατί αυτό το δηλητήριο, είτε αναγνωρίσιμο είτε όχι, είτε κραυγή είτε ψίθυρος, δεν θα φύγει έτσι απλά». Ο συγγραφέας ξεκινά την ιστορία από τον πρώτο ρατσιστή του κόσμου και φτάνει μέχρι την δημιουργία και την συμβολή του Black lives matter στον αγώνα κατά του ρατσισμού.

Η θεωρία της φυλετικής ανωτερότητας ανέκαθεν χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την απόκτηση δύναμης και επιρροής αλλά και για την δημιουργία διακρίσεων. Μέσα από τις σελίδες του, παρουσιάζεται όλη η ιστορία των ρατσιστικών και των αντιρατσιστικών ιδεών, μια ιστορία που είναι συνυφασμένη με την οικοδόμηση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Το πρώτο βήμα για το χτίσιμο μιας αντιρατσιστικής Αμερικής είναι η αναγνώριση του ρατσιστικού της παρελθόντος. Αναγνωρίζοντας το ρατσιστικό παρελθόν της Αμερικής, μπορούμε να δούμε και το ρατσιστικό παρόν της. Αναγνωρίζοντας το ρατσιστικό παρόν της Αμερικής, μπορούμε να εργαστούμε για να οικοδομήσουμε μια αντιρατσιστική Αμερική. Και μια αντιρατσιστική Αμερική σίγουρα θα έρθει»

«Η ελκυστική, καθαρή πεζογραφία του Reynolds ρίχνει φως σε δύσκολα και αρκετά σύνθετα ζητήματα…Αυτό δεν είναι εύκολο κατόρθωμα» (The New York Times Book Review)

«Ένα εκπληκτικά έγκαιρο και κατανοητό μανιφέστο για νέους. Με χιούμορ, σκοτεινό σε κάποια σημεία, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο με πληροφορίες, στοχαστικό και ακριβές. Το Stamped είναι το βιβλίο που θα ήθελα να είχα διαβάσει μικρή και είμαι πραγματικά ευγνώμων που μπορούν τώρα να διαβάσουν τα παιδιά μου».

Jacqueline Woodson

Κάτοχος του Εθνικού Βραβείου καλύτερου βιβλίου νεανικής λογοτεχνίας στις ΗΠΑ

«Η λέξη από Ρ: Ρατσισμός. Κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, άλλοι κυνηγούν την ουρά τους και μερικοί λένε ότι δεν υφίσταται πλέον. Όλα αυτά ο δρ. X. Kendi τα καταρρίπτει και ο Jason Reynolds γράφει με τον πιο κατανοητό τρόπο. Θυμηθείτε τα λόγια μου: Αυτό το βιβλίο θα αλλάξει τα πάντα».

NIC STONE, συγγραφέας

Αυτή η κυνικά ρεαλιστική αφήγηση για την ιστορία του ρατσισμού στις ΗΠΑ είναι αναζωογονητική απλή και απίστευτα βαθιά. Αυτό είναι το βιβλίο ιστορίας που χρειαζόμουν ως έφηβη.

RENÉE WATSON,

Βραβευμένη συγγραφέας με το βραβείο Newbery για το βιβλίο Piecing Me Togeth

«Παθιασμένη, ακριβής και με χιούμορ αφήγηση. Το Stamped είναι μια αληθινή ιστορία – μια ζωντανή ιστορία – που όλοι πρέπει να γνωρίζουν».

STEVE SHEINKIN,

Συγγραφέας των bestseller βιβλίων Bomb και Born to Fly

IBRAM X. KENDI

Καθηγητής στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης και από το 2020 διευθυντής του Κέντρου Αντιρατσιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου. Είναι συνεργάτης του CBS News και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Για το Stamped from the Beginning κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου, ενώ έχει μπει στην λίστα των πιο ευπώλητων βιβλίων στους New York Times με τρία διαφορετικά βιβλία, το How to be an Antiracist, το Stamped: Racism Antiracism and You και το Antiracist Baby. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, ζει και εργάζεται στην Βοστώνη και είναι παντρεμένος με την παιδίατρο Sadika Kendi.

JASON REYNOLDS

Τα περισσότερα από τα βιβλία του έχουν βρεθεί στην κορυφή της λίστας των New York Times, ενώ έχει πάρει το μετάλλιο Newbery, το Βραβείο Printz και ήταν ανάμεσα στους τελικούς υποψήφιους για το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου. Έχει κερδίσει δύο φορές το Walter Dean Myers και μια το βραβείο Kirkus.

Έχει γράψει μεταξύ άλλων: When I was the Greatest, The Boy in Black Suit, All American Boys (σε συνεργασία με τον Brendan Kiely), As Brave as You, For Every One, Long Way Down και η σειρά βιβλίων Ghost, Patina, Sunny και Lu. Γεννήθηκε και ζει στην Ουάσινγκτον. Εμπνεύστηκε από την ραπ μουσική και έγραψε τα πρώτα του ποιήματα σε ηλικία 9 ετών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Maryland.

Το NETFLIX έχει ήδη αγοράσει τα δικαιώματα του βιβλίου για τη δημιουργία σειράς.

