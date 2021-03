Αίγυπτος: Μυθική πομπή για τη μεταφορά 22 μουμιών και 17 σαρκοφάγων [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια μυθική πομπή, αντάξια της ιστορίας τους, περιμένει τις 22 βασιλικές μούμιες της Αιγύπτου, στις 3 Απριλίου, για τη μεταφορά τους από το σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται στην πλατεία Ταχρίρ, στη νέα τους κατοικία, τον χώρο Φουστάτ, ένα νέο μουσείο συνολικής έκτασης 135.000 τετραγωνικών μέτρων στο παλαιό Κάιρο, σχετικά κοντά στο ελληνορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

Η μεταφορά για τις μούμιες των βασιλέων και των βασιλισσών της Αρχαίας Αιγύπτου θα γίνει με κάθε μεγαλοπρέπεια. Όλη η πορεία τους θα είναι φωτισμένη ειδικά σε όλα τα κτίρια από τα οποία θα περάσουν, αποδίδοντας φόρο τιμής στα πανάρχαια αυτά εκθέματα.

Την πομπή, που θα πορευθεί δίπλα από τον Νείλο, θα συνοδεύουν άρματα και άλογα και σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων. Η βασιλική αυτή πομπή θα οδηγήσει τους θεατές πίσω στην αρχαία αιγυπτιακή περίοδο, όταν οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες μεταφέρονταν και τότε στους τάφους τους προς την αιωνιότητα.

The wait for the Royal parade is finally over! The date is set for The Pharaohs’ Golden Parade on April 3, where 22 mummies will gracefully roam the streets of Cairo. |https://t.co/Rtl1kB4HgL#Egypt #Egyptology #AncientEgypt #HistoryOfEgypt @TourismandAntiq | #المومياوات_الملكية pic.twitter.com/ql1sYpTaDF

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 19, 2021