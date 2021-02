«Πέντε στάσεις»: Η διεισδυτική ματιά του Μάκη Τσίτα στην ελληνική οικογένεια μέσα τον μονόλογο της Τασούλας

Σιδέρης Ντιούδης

Ο Μάκης Τσίτας, συγγραφέας και άνθρωπος του βιβλίου, επιστρέφει φέτος με μια ολιγοσέλιδη νουβέλα και έπειτα από την τεράστια επιτυχία του μυθιστορήματός του «Μάρτυς μου ο Θεός», το οποίο απέσπασε το πολύ σημαντικό Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (European Union Prize for Literature, 2014), κυκλοφόρησε σε 12 γλώσσες, μεταφέρθηκε στο θέατρο, επανεκδόθηκε πολλές φορές και αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Στο νέο του συγγραφικό πόνημα, που έχει τον τίτλο «Πέντε στάσεις», ο συγγραφέας επιδίδεται σε αυτό που ξέρει να κάνει θαυμάσια.

Πλάθει μια συγκλονιστική ηρωίδα, που ακούει στο όνομα Τασούλα, και όπως ο Χρυσοβαλάντης στο «Μάρτυς μου ο Θεός», μας εξιστορεί σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση τη δύσκολη ζωή της, που περιλαμβάνει πολλές στάσεις, πέρα από τις πέντε που χωρίζει το σπίτι απ’ τη δουλειά της.

Η Τασούλα ζει στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται από ένα χωρίο της Ημαθίας και έχει σπουδάσει νοσηλευτική.

Ο έρωτας τής χτυπάει την πόρτα και σφόδρα χτυπημένη από τα βέλη του παντρεύεται τον Θεόφιλο, παρά τις αντιδράσεις των γονιών της.

Απ’ τη στιγμή του γάμου της και έπειτα, το παραμύθι που έπλαθε μετατρέπεται σε εφιάλτη και ο σύζυγός της θα δηλώνει πάντα απών.

Την κακομεταχειρίζεται, απαξιώνει τα πάντα, ακόμη και τα παιδιά του, φτάνοντας ακόμη στο σημείο να παντρολογιέται με άλλη γυναίκα. Παρ’ όλα αυτά η Τασούλα σπουδάζει, δουλεύει, μεγαλώνει τα παιδιά της, προσπαθώντας μετά χιλίων βασάνων να φιλτράρει ό,τι μπορεί να είναι καλό από το πικρό ποτήρι της ζωής της.

Οι «Πέντε στάσεις» είναι η εξιστόρηση μιας πολύ δυνατής ανθρώπινης ιστορίας, με έναν σπουδαίο και ανθρώπινο τρόπο. Ο Τσίτας καταφέρνει να αγκαλιάσει την ηρωίδα του και να της δώσει μέσα από το μονόλογο τον πρώτο λόγο.

Εμπλουτίζει την ιστορία του με έντονους διαλόγους που ζωντανεύουν το κείμενο, ενώ η χρησιμοποίηση των «με» και «σε» στην αφήγηση της Τασούλας (λόγω βορειοελλαδίτικης καταγωγής) την κάνει ακόμη πιο οικεία στον αναγνώστη.

Πολύ σημαντικό ότι εμβαθύνει στην ελληνική οικογένεια (και σ’ αυτό το βιβλίο, όπως στο «Μάρτυς μου ο Θεός») και σ’ όλα αυτά που κρύβονται κάτω από την επιφάνειά της, δίνοντας ένα χάδι συμπόνοιας σε όλες εκείνες τις γυναίκες που έζησαν και ζουν όπως η Τασούλα.

Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από τη συγγραφική πένα του Μάκη Τσίτα και η ανάγνωση της ολιγοσέλιδης νουβέλας του έγινε απνευστί, απολαυστικά και με αμείωτο ενδιαφέρον.

WHO IS WHO: Ο Μάκης Τσίτας γεννήθηκε το 1971 στα Γιαννιτσά. Πήρε πτυχίο δημοσιογραφίας και συνεργάστηκε με ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Από το 1994 ζει μόνιμα στην Αθήνα. Το 2012 ίδρυσε το ενημερωτικό site για το βιβλίο και τον πολιτισμό Diastixo.gr. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Λογοτεχνικά κείμενά του έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες, έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες κι έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.

Εργα του σκηνοθέτησαν η Ρούλα Πατεράκη (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά), η Σοφία Καραγιάννη (Θέατρο «Vault», Αθήνα), ο Προμηθέας Αλιφερόπουλος (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά), η Ερση Βασιλικιώτη («Θέατρο των Καιρών», Αθήνα), η Taru Makela (Christine and Goran Schildt Foundation, Φινλανδία), ο Alexandru Mazgareanu (Θέατρο «Nottara», Ρουμανία).

Στίχους του μελοποίησαν ο Γιώργος Σταυριανός, ο Τάκης Σούκας, η Τατιάνα Ζωγράφου και ο Νίκος Βασιλείου. Εχει εκδώσει 24 βιβλία για παιδιά και 5 για ενήλικες.

Για το μυθιστόρημά του «Μάρτυς μου ο Θεός» (εκδ. Μεταίχμιο), το οποίο κυκλοφορεί σε 12 ευρωπαϊκές γλώσσες, έλαβε το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2014 (European Union Prize for Literature) και τιμήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Πέλλας, τον Δήμο Εδεσσας, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Εδεσσας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τελευταίο του βιβλίο η νουβέλα «Πέντε στάσεις» (εκδ. Μεταίχμιο).

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις

#MeΤoo: Έρευνα για σκηνοθέτη «αρρωστημένου» έργου – Η δικαιοσύνη εξετάζει το ενδεχόμενο παιδεραστίας

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ζυθοποιείο βιομηχανικής κλίμακας ηλικίας 5000 ετών!

Τσικ Κορία: Ταξίδεψε την τζαζ, απέσπασε 23 βραβεία Γκράμι

Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa Ροδόπη: Εικαστικό ταξίδι στην Κεφαλλονιά σε επιμέλεια του Κώστα Ευαγγελάτου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr