Στη λίστα του Forbes για πρώτη φορά η Ριάνα

To Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Στην κορυφή της λίστας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η επιχειρηματίας, Νταϊάν Χέντρικς, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα είναι αρκετές εκπρόσωποι του τομέα ψυχαγωγίας. Μία σημαντική νέα είσοδος είναι της τραγουδίστριας της ποπ και R&B, Ριάνα της οποίας η σειρά καλλυντικών Fenty Beauty κατέγραψε πωλήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019. Η Ριάνα καταλαμβάνει την 33η θέση στη λίστα.

Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι η Κρις Τζένερ, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα που έγινε γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians», μαζί με την οικογένειά της. Η περιουσία της ανέρχεται σε 190 εκατομμύρια δολάρια και προέρχεται από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των παιδιών της. Η Τζένερ βρίσκεται στην 92η θέση. Η κόρη της, Κρις Τζένερ Κιμ Καρντάσιαν είναι στη θέση 24 με περιουσία 780 εκατομμύρια δολάρια και η άλλη κόρη της, Κάιλι Τζένερ στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγιστάνας των ΜΜΕ Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίζεται στην ένατη θέση με περιουσία 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τρεις διάσημες τραγουδίστριες επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα, η Μαντόνα είναι στην 40ή θέση με περιουσία 550 εκατομμύρια δολάρια, η Σελίν Ντιον στη θέση 51 με περιουσία 455 εκατομμύρια δολάρια και η Μπιγιονσέ στη θέση 55 με περιουσία 420 εκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα των 10 πλουσιότερων αυτοδημιούργητων γυναικών, στη δεύτερη θέση είναι η Τζούντι Φόλκνερ με περιουσία 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία ίδρυσε την Epic System Corps, εταιρεία ιατρικού λογισμικού, στην τρίτη θέση η Μεγκ Γουίτμαν του ebay με περιουσία 5 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθούν οι Τζούντι Λoβ συνιδρύτρια αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων (4,7 δισ.δολάρια), Μάριαν Ίλιτς (4,1 δισ. δολάρια) συνιδρύτρια της αλυσίδας Little Caesars Pizza. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Λίντα Ρέσνικ (3,6 δισ.δολάρια) γκουρού του μάρκετινγκ πίσω από τον Wonderful Co., όμιλο τροφίμων και ποτών που ίδρυσε με τον σύζυγό της.

Η Τζονέλ Χαντ είναι στην έβδομη θέση με περιουσία 3,5 δισ. δολάρια, ιδρύτρια με τον σύζυγό της μεγαλύτερης μεταφορικής εταιρείας στις ΗΠΑ, J.B. Hunt Transport Services.

Η Τάι Λι με περιουσία 3,2 δισ.δολάρια, CEO της SHI International, παρόχου τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι στην όγδοη θέση.

Στην ένατη θέση βρίσκεται η Όπρα Γουίνφρεϊ, παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών και στη δέκατη θέση με περιουσία 2,4 δισ. δολάρια η Ντόρις Φίσερ του brand ενδυμάτων και αξεσουάρ GAP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ