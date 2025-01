Ο κ. Μητσοτάκης απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2025