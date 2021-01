Η σημερινή ημέρα θα ξανάρθει μετά από 101 χρόνια – Δείτε γιατί

Newsroom eleftherostypos.gr

H 21η Ιανουαρίου του 2021 είναι κάπως ξεχωριστή ημέρα, καθώς δεν θα ζήσουμε για να ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο στο μέλλον.

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για έναν συγκεκριμένο λόγο… και δεν έχει να κάνει με την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία των ΗΠΑ.

Άλλος είναι ο λόγος που κάνει την ημέρα ξεχωριστή. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ανήκει στην κατηγορία «η άχρηστη πληροφορία της ημέρας»…

Σήμερα λοιπόν, είναι η 21η ημέρα, του 21ου έτους, του 21 αιώνα.

Λογικά, οι περισσότεροι δεν θα ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο. Εκτός και αν μέχρι τότε, τα πειράματα των Κινέζων για την καθυστέρηση της γήρανσης, έχουν θετικό αποτέλεσμα…

Και αυτό γιατί η 22η ημέρα, του 22ου έτους, του 22ου αιώνα, θα είναι στις 22 Ιανουαρίου του 2122.

Guys, today is the

21st day of the

21st year of the

21st century.

This won't happen again until January 22 2122. pic.twitter.com/rYwmksBBM3

— Real Captain (@_RealCaptain_) January 21, 2021