Μετά την ανακοίνωσή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών 25% στο αλουμίνιο και τον χάλυβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε, ανακοινώνοντας ότι καταρτίζονται ήδη μέτρα ως αντίποινα στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου.

«Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στην ΕΕ δεν θα μείνουν αναπάντητοι – θα πυροδοτήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «η ΕΕ θα ενεργήσει για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα».

We will protect our workers, businesses and consumers ↓

The EU will act to safeguard its economic interests.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on European steel and aluminum exports.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτοβιτς Šefčovič ανακοίνωσε: «Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε το εύρος των μέτρων που ανακοινώθηκαν τη νύχτα και θα ανταποκριθούμε με σταθερό και αναλογικό τρόπο με αντίμετρα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να απαντήσει με στοχευμένους δασμούς στο αλουμίνιο και τον χάλυβα των ΗΠΑ, όπως έκανε το 2018 όταν η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη βάλει στο στόχαστρο τις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Θα μπορούσε επίσης να επιλέξει ένα δείγμα άλλων προϊόντων στα οποία θα επιβληθούν δασμοί.

The EU sees no justification for the imposition of tariffs on our exports. Economically counterproductive. A lose-lose scenario.

We’re assessing the scope of the measures and will be responding in a firm, proportionate way by counter measures.

