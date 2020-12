Ο κόσμος της διαφήμισης: Καμπάνια 2,7 εκατ. για την ψήφο των αποδήμων

Newsroom eleftherostypos.gr

Σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 30 Νοεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ενέκρινε επικοινωνιακό πρόγραμμα προβολής του υπουργείου Εσωτερικών ύψους 3 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους για την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών εντός και εκτός συνόρων για τις δυνατότητες άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στον τόπο κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει πως εγκρίνεται «το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά:

α) στον επικοινωνιακό σχεδιασμό-παραγωγή επικοινωνιακού και έντυπου υλικού της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας και

β) στις δράσεις και τις υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας, για το υπόλοιπο του έτους 2020, συνολικού ποσού ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00€)».

Για την καμπάνια ενημέρωσης των εντός συνόρων Ελλήνων προβλέπεται κονδύλι 300.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 2,7 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την καμπάνια ενημέρωσης των απόδημων Ελλήνων.

INDUSTRY NEXT: Εξερευνώντας το αποτύπωμα της νέας εποχής

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το δεύτερο virtual dialogue στην ενότητα «People Next».

H Μαρία Φιλίππου, HR Director Central & Eastern Europe at The Coca-Cola Company, με την Αιμιλία Τσεϊμαζίδου, President of IoC & Chairman attp, συζήτησαν με αφορμή τις συγκλονιστικές αλλαγές στην εργασιακή δομή και το μέλλον της εργασίας γενικότερα. Οι ευέλικτες δομές εργασίας, η ιεραρχία, η ηγεσία, το work place, ο ρόλος της τεχνολογίας και του AI, το well-being μας και το unlearn culture πρωταγωνίστησαν σε αυτήν τη συζήτηση.

Τα συμπεράσματα του 2ου Virtual Dialogue συνοψίζονται παρακάτω:

Ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται με εκθετικούς και απρόβλεπτους ρυθμούς.

Το μάνατζμεντ και οι οργανωτικές δομές έχουν παγώσει στον χρόνο.

Τα εργαλεία, οι γνώσεις και οι φιλοδοξίες που μας οδήγησαν μέχρι σήμερα δεν μπορούν να μας οδηγήσουν και στο μέλλον.

Αυτή η αδυναμία εξέλιξης των επιχειρήσεων βγαίνει και σαν κραυγή απογοήτευσης και στις έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων…

Στην Coca-Cola τόλμησαν να διαφοροποιηθούν. Ονειρεύτηκαν ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας ξεκινώντας από την ομάδα του Μάρκετινγκ.

Η ιεραρχία σήμερα γίνεται συνεργασία. Αυτή η εξελικτική αλλαγή δεν αφορά μόνο στις δομές εργασίας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με οποιοδήποτε stake holder.

Το agility, το flexibility, αλλά ακόμα και το fluidity θα χαρακτηρίσουν τις εργασιακές σχέσεις

H ενσυναίσθηση, το compassion, το passion, το fulfillment, το bonding, η δημιουργικότητα μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από το remoteworking.

H τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχοι της αλλαγής.

Η συνεχής μάθηση και το unlearn culture είναι μονόδρομος.

Το επόμενο Virtual Dialogue θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Τρείς «μνηστήρες» για την L’Oréal Hellas

Tρεις εταιρίες διεκδικούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον διαγωνισμό media planning & buying της L’Oréal Hellas. Αναλυτικότερα, στο media spec, που έχει ξεκινήσει η εταιρία και για το οποίο παρείχε ενημέρωση την προηγούμενη εβδομάδα το «Business Today», συμμετέχουν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι Τempo OMD, Universal Media και Wavemaker.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Απριλίου 2020 ο Alex Davison έχει αναλάβει καθήκοντα γενικού διευθυντή στη L’Oréal Hellas, διαδεχόμενος τον Mehdi Khoubbane, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής της εταιρίας από την 1η Νοεμβρίου 2017. Στη χρήση του 2019 η L’Oréal Hellas πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 163,75 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση τζίρου ύψους 7,3%.

ΕΛ.ΠΕ.: Στο τελικό του στάδιο το spec

Στο τελικό του στάδιο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, spec που πραγματοποιούν τα ΕΛ.ΠΕ. για τον διαφημιστικό τους λογαριασμό. Στη διαδικασία συμμετέχουν η Ogilvy και η Τhe Newtons Laboratory, οι οποίες έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους για το δημιουργικό. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την υποβολή των οικονομικών προσφορών, που θα κρίνει και τον τελικό νικητή.

ΕΟΤ-TUI: 1,22 εκατ. για συνδιαφήμιση

Σε πρόγραμμα συνδιαφήμισης κόστους 1,22 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) για το διάστημα Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021 προχωρά ο ΕΟΤ με την TUI Group.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, το πρόγραμμα συνδιαφήμισης θα υλοποιηθεί σε κάθε αγορά από τις κατά τόπους εταιρίες του ομίλου TUI Group και πιο συγκεκριμένα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πολωνία, Γαλλία, Ρωσία, Ουκρανία και σκανδιναβικές χώρες. To πρόγραμμα περιλαμβάνει προωθητικές ενέργειες ενημέρωσης, ραδιοφωνικά/ τηλεοπτικά σποτ και δράσεις ΕCRM Marketing.

Τα Three Cents στη Soho Square

Η Soho Square ετοίμασε την καμπάνια για το διεθνές λανσάρισμα των Three Cents. Η ταινία με τίτλο «Τhe Council» είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία της δημιουργίας των Three Cents και για τη δημιουργία της η Avion Films επιστράτευσε διεθνές casting και επιτελείο συνεργατών, υπό τη σκηνοθεσία του Φινλανδού Nalle Sjöblad. Η τηλεοπτική εκδοχή είναι ήδη στον αέρα.

In brief

-H THE BRAND ΤEAM επιμελήθηκε Branding Strategy, Naming και Visual Identity για το money review.gr, το νέο οικονομικό site των «Καθημερινών Εκδόσεων», που είναι online από την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου.

-H CONCEPT υπογράφει τη νέα καμπάνια για το Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «Βία Stop» με τίτλο «I Stand With Her». Μια ενέργεια που υλοποιήθηκε εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου και της διοργάνωσης από το Ινστιτούτο Βία Stop της Διαδικτυακής Ημερίδας με τίτλο «Ενδοοικογενειακή Βία: Διαχείριση περιστατικών και προκλήσεις».

-Η ORANGE ADVERTISING υλοποίησε μέσα στο 2020 καμπάνια influencers marketing για λογαριασμό της Medisei, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τη Μαρία-Λουίζα Βούρου, οι οποίες πραγματοποίησαν μέσα στο 2020 μια σειρά από give aways και unboxing videos.

Ειδήσεις

Click away: Λειτουργούν από σήμερα βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, κουρεία και ΚΤΕΟ

Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» – Μεγάλα ύψη βροχής ιδίως στην Αττική – Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Κορωνοϊός: Στην έκτη εβδομάδα του lockdown η χώρα – Προβληματίζει η Αττική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr