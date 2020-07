Γεγονός τα νέα χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ με την υπογραφή της Κριστίν Λαγκάρντ!

Newsroom eleftherostypos.gr

Γεγονός είναι τα νέα χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ με την υπογραφή της Λαγκάρντ.

Τη σχετική ανακοίνωση για τα νέα χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ με την υπογραφή της Λαγκάρντ έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω Twitter.

Στη δημοσίευση, μάλιστα, ανήρτησε και το νέο 5εύρω με την υπογραφή της Κριστίν Λαγκάρντ.

«Είναι εδώ! Μόλις λάβαμε τα πρώτα χαρτονομίσματα τα οποία έχουν την υπογραφή της προέδρου, Κριστίν Λαγκάρντ. Το χαρτονόμισμα των 5 και 10 ευρώ θα είναι τα πρώτα με τη νέα υπογραφή που θα κυκλοφορήσουν, την ερχόμενη εβδομάδα» αναφέρει στο μήνυμά της η ΕΚΤ.

They’re here!

We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.

The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF

— European Central Bank (@ecb) July 3, 2020