Η ζώνη Classic Cinema στο Novacinema2 (κάθε Κυριακή στις 17.00) είναι αφιερωμένη στη συγγραφέα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών την εμβληματική Agatha Christie. Μια επιλογή από τις καλύτερες από τις αγαπημένες κλασικές ταινίες της παλιάς εποχής και νέες διασκευές από τις ιστορίες της βασίλισσας του εγκλήματος! Οι σινεφίλ θα απολαύσουν τις ταινίες «Mirror Cracked​» (2/3), «Death on the Nile»​ (9/3 & 30/3), «Evil Under the Sun»​ (16/3) και «Murder on the Orient Express» (23/3).

​Tην ίδια στιγμή οι πρεμιέρες της Τρίτης είναι αφιερωμένες στην μοναδική συγγραφέα με τις μίνι σειρές «Murder is Easy»​ (4/3), «Why Didn’t they Ask Evans?» (11/3) και «Towards Zero» ​(18/3) που θα είναι διαθέσιμες και στα ΕΟΝ Box Sets.

κυριακάτικες μεγάλες πρεμιέρες στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 (κάθε Κυριακή στις 22:00) έχoυν σε πρώτο πλάνο γυναίκες πρωταγωνίστριες σε ρόλους ισχυρών γυναικείων χαρακτήρων. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Joika​» (2/3), «Firebrand​» (9/3), «It Ends with Us» (16/3), «Wicked Little Letters​» (23/3) και «Memory» (30/3). Οιέχoυν σε πρώτο πλάνο γυναίκες πρωταγωνίστριες σε ρόλους ισχυρών γυναικείων χαρακτήρων. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες

Η ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε κάθε Τρίτη στις 21:00 παρουσιάζει γυναίκες που ηγήθηκαν της αλλαγής στις τέχνες, την καθημερινή ζωή των πολιτών και τις επιστήμες. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα ντοκιμαντέρ «Becoming Madonna» (4/3), «Frida Kahlo» (11/3), «The Light of Women» (18/3), «Women of Science» (25/3).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες Year of the Shark» στις 7/3, «Sacrifice Game» στις 21/3 και «Strangers trilogy Part1» να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1 με τις ταινίες «Monster» (12/3) και «Scrapper» να κάνουν πρεμιέρα), θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχoνται δύο νέες πρεμιέρες στο Novacinema4, η σειρά «Dope Girls» (από 6/3 στις 22:00) καθώς και η σειρά «Doc» (από 19/3 στις 21:00. Παράλληλα, συνεχίζονται να προβάλλονται οι σειρές, «Rapa Season 3» (κάθε Δευτέρα στις 21:00, μέχρι 31/3), «The Ιrrational season 2» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Accused season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:00 μέχρι 12/3), «NCIS season 22» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, «St. Denis Medical» (κάθε Παρασκευή στις 22:00) και «The Cinderella Murder» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

Στο Novalifε κάνει πρεμιέρα η σειρά «Red Eye» (18/3) ενώ συνεχίζει το μοναδικό του show ο Jimmy Fallon κάθε βράδυ μετά την ταινία των 21:00. Παράλληλα στις 8/3 υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα στην Women’s International Day με τις ταινίες «Corsage», «Golda», «Full Time» και «Hive».

