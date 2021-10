Newsroom eleftherostypos.gr

Οι φήμες που τους ήθελαν να μετακομίζουν στον ΑΝΤ1 επιβεβαιώθηκαν και -με επίσημη ανακοίνωση- οι «Ράδιο Αρβύλα» ανήκουν πλέον στην οικογένεια του καναλιού του Αμαρουσίου.

«O Ομιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του Αντώνη Κανάκη στο επί 22 χρόνια τηλεοπτικό του σπίτι και τη γενικότερη συνεργασία του με την Tony Productions στις media δραστηριότητές του. Από το 1997 η σχέση των δύο πλευρών είναι γεμάτη δημιουργία και επιτυχίες. Σήμερα, ο δημιουργός-παραγωγός των πλέον αγαπημένων και διαχρονικών τηλεοπτικών προγραμμάτων επιστρέφει μαζί με την εκλεκτή του ομάδα στον ΑΝΤ1 και μαζί τους επιστρέφουν τα πολυαναμενόμενα “Ράδιο Αρβύλα” και “Βινύλιο”. Ο Αντώνης Κανάκης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ΑΝΤΕΝΝΑ και η ιστορία αυτή θα συνεχίσει να γράφεται μέσα από τη συχνότητά του», αναφερόταν στην ανακοίνωση. Να σημειωθεί ότι η πρεμιέρα θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο, ενώ η έλευσή τους σίγουρα θα φέρει αλλαγές στο πρόγραμμα του καναλιού.

«Την πρώτη χρονιά στο “GNTM” είχα κατάθλιψη»

Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του STAR, «[email protected]», βρέθηκε ο Αγγελος Μπράτης, ο κριτής του «GNTM», προχωρώντας σε μία σπάνια εξομολόγηση. «Η πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη για εμένα. Κατ’ αρχάς, εγώ ήμουν πάντα ένας άνθρωπος των backstages, δεν είχα εμφανιστεί ποτέ. Ημουν λίγο δύσκολος και με τα περιοδικά, όσοι με ξέρουν καλά ήμουν πάντα πολύ διακριτικός. Γενικά, ήταν δύσκολη η πρώτη μου χρονιά… Είχε συμπέσει και με ένα total burn out που είχα στα 40 μου. Δεν μπορούσα να διασχίσω τον δρόμο τόσο πολύ. Επαθα burn out, κάηκε ο εγκέφαλος. Ολο το σύστημα κάηκε. Και ταυτόχρονα, ενώ είχα κατάθλιψη και έπαιρνα αγωγή, έγινα διάσημος σε όλη την Ελλάδα», είπε.

Αλήθειες με τον Λιάγκα

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του «Πρωινού». Θυμίζοντας τον έντονα σχολιαστικό του χαρακτήρα, ο παρουσιαστής παρενέβη μεταξύ των σχολίων των συνεργατών του για το «Bachelor» και είπε: «Είναι ένα διεθνές προϊόν που παίζει σε όλες τις χώρες. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Το κάνεις για χάζι. Δεν σημαίνει ότι ο ALPHA που το βάζει είναι trash. Μην το βλέπεις! Υπάρχει και κόσμος που το βλέπει για χάζι. Μην κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους. Κι εγώ δεν θα ήθελα να πάει το παιδί μου εκεί, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τα παιδιά που πάνε. Με ενοχλεί όταν το “Survivor” κάνει 70% είναι τέλειο και όταν κάνει 15% λέμε “α, είναι trash”. Το ίδιο είναι». Μάλιστα, στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλετε να πούμε μερικές αλήθειες; Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που όταν κάνουν 30% είναι φοβερές ή φοβεροί και όταν κάνουν 10% είναι trash. Πώς γίνεται αυτό; εξηγήστε μου. Δεν είναι κολυμβήθρα του Σιλωάμ τα νούμερα».

Το προσκλητήριο της έπεσε απ’ τα χέρια…

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη βγήκε στον Νίκο Μουτσινά να μας πει, κυρίως, πως ζει μια απέραντη ευτυχία και πως παντρεύεται τον Μάιο. Οταν εκείνος θέλησε να σχολιάσει το προσκλητήριο -που βλέπαμε με κάθε ευκρίνεια στις οθόνες μας-, τον σταμάτησε, ζητώντας του να μην αποκαλύψει το πότε και το πού θα γίνει ο γάμος. Παρεμπιπτόντως, έκανε και μία αναφορά για ένα φιλανθρωπικό που οργανώνει. Τις επόμενες μέρες είπε πως έκανε φάρσα στον Μουτσινά, ότι δεν παντρεύεται και πως φταίνε τα κακά πάνελ που ασχολήθηκαν με τον γάμο της και όχι με το έργο της. Κατάλαβε τίποτα κανείς; Οχι… Πάντως, εμένα με κάλυψαν τα λόγια του Κώστα Τσουρού, όταν την είχε σε ζωντανή σύνδεση στη «MEGA Καλημέρα»: «Καμία κάψα δεν έχω για τον γάμο σου. Δεν το συζητάω. Αυτό που μας δείχνεις εσύ σχολιάζουμε». Στο σπίτι όλοι καλά, Δήμητρα;

Οταν η Τόνια παντρεύτηκε τον Κωστή

Στην Υδρα, με λίγους καλεσμένους, χωρίς τυμπανοκρουσίες, ο Κωστής Μαραβέγιας το πήρε το κορίτσι, την Τόνια Σωτηροπούλου. Το πράγμα είχε φανεί λίγες μέρες νωρίτερα, όταν εκείνος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παντρευτούν, αν και εφόσον το θέλει το κορίτσι του. «Ο γάμος είναι μια τυπική τελετή που μου φαίνεται πιο last year, πιο παλιό. Αλλά, φυσικά, δεν το σνομπάρω. Αν η σύντροφος το θέλει, με ανοιχτές αγκαλιές το κάνουμε», είχε πει εκείνος, άγνωστο πώς το last έγινε this year. Τι να πούμε εμείς, βέβαια; Στα δικά μας και καλούς απογόνους!

Ο έρωτας δεν κρύβεται (πια)

Ενας ακόμα διάσημος έρωτας επιβεβαιώθηκε με φωτογραφία στο Instagram! Μία φωτογραφία της Μαίρης Συνατσάκη στην αγκαλιά του Ιαν Στρατή μάς θύμισε πως το ζευγάρι είναι και επισήμως μαζί. Ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτοί κρυφό καμάρι. Μάλιστα, οι γνωστοί ντετέκτιβ του Διαδικτύου ήδη έκαναν ρεπορτάζ ανάμεσα στις φωτογραφίες των γατιών του ζεύγους, βγάζοντας τα -σωστά τελικά- συμπεράσματα για τον κοινό βίο τους.

Ο Σταρόβας εγκαλεί τον ΑΝΤ1

Δεν έχει και την καλύτερη άποψη ο Δημήτρης Σταρόβας για τον ΑΝΤ1. Μάλιστα, ο γνωστός performer σχολίασε μιλώντας στη «Super Κατερίνα»: «Αβυσσος η ψυχή του καναλάρχη και λάστιχο η συνείδησή του. Περίμενα μέχρι τελευταία στιγμή για το “YFSF”, αλλά τελικά δεν… Εμεινε στο δεν». Απογοητευμένος από τη δική του εμπειρία, λοιπόν, άφησε υπονοούμενα και για την Μπεκατώρου λέγοντας: «Δεν ξέρω αν έφυγε. Η ίδια το επέλεξε; Δεν της έχω μιλήσει. Tην είδα στο “The 2night Show” και έλεγε ότι δεν έχει ενημερωθεί». Και είναι στο Μαρούσι μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι τους…

Με τον καλό τον λόγο!

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μάλλον δεν ενθουσιάστηκε καθόλου βλέποντας το «Top Chef» στον ΣΚΑΪ. Ο άλλοτε κριτής του ριάλιτι, όταν εκείνο είχε μεταδοθεί με μέτρια πορεία από τον ΑΝΤ1, δήλωσε στο «Καλύτερα δε γίνεται!»: «Το είδα το “Top Chef” και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ πενιχρό. Φταίει η ίδια η παραγωγή που έκανε ένα μίζερο κόνσεπτ, κυριολεκτικά, που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που έχουμε δει στο “MasterChef”».

Πρόωρο φινάλε

Καθώς μιλάμε, όμως, για το «Τop Chef», να πούμε ότι -όπως όλα δείχνουν- το πρότζεκτ μαγειρικής θα ρίξει αυλαία στα τέλη Οκτωβρίου, πολύ νωρίτερα δηλαδή από το αναμενόμενο. Ο λόγος δεν χωρά συζήτηση και έχει να κάνει με τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης στη βραδινή ζώνη, που «στοιχίζει» πολύ στον σταθμό.

Δέσποινα Βανδή & Βασίλης Μπισμπίκης, τα πρόσωπα των ημερών

Το απόλυτο love story της ελληνικής σόουμπιζ είδαμε να ξετυλίγεται μπροστά μας τις τελευταίες εβδομάδες. Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν παραδέχονται πως είναι κάτι παραπάνω από φίλοι, αλλά ο φωτογραφικός φακός καραδοκούσε. Παρέα στην Ερμού τη μία εβδομάδα, αγκαλιά στα Εξάρχεια την επόμενη. Ο δημοσιογραφικός κόσμος δεν κρύβει, πάντως, ότι γνώριζε πράγματα και πλέον αποφάσισε να τα πει! «Αξίζει σε μια γυναίκα όταν κλείνει έναν κύκλο να ανοίγει έναν καινούργιο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, «Είναι ένα ειδύλλιο που ήταν λίγο-πολύ γνωστό στον χώρο», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου. Ελεύθεροι άνθρωποι είναι στο κάτω κάτω, με τη Δέσποινα Βανδή να ανακοινώνει το τέλος του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη τον περασμένο Ιούλιο, ενώ τα δημοσιεύματα ήθελαν εκείνον να περνά κρίση στον γάμο του από τον περασμένο Απρίλιο.

Η αλήθεια, πάντως, είναι πως μας έλειπε ένα σταρ ειδύλλιο και μάλλον τους περιμέναμε όπως το νερό η διψασμένη γη! Να σημειωθεί, για την ιστορία, ότι πληροφορίες θέλουν και τον πρωταγωνιστή της σειράς «Κομάντα και δράκοι» να έχει χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό από την πρώην σύζυγό του και μητέρα του παιδιού του, ενώ η γνωριμία με τη Δέσποινα Βανδή έγινε την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα, όταν ο 44χρονος ηθοποιός συμμετείχε στις «Αγριες Μέλισσες», στον ρόλο του σκληρού διοικητή φυλακών, Μάνου Βόσκαρη, και η 52χρονη τραγουδίστρια έπαιρνε μέρος ως κριτής στο «Just the 2 of Us», γνωρίστηκαν και αντάλλαζαν κουβέντες στα διαλείμματα, καθώς τα γυρίσματα και των δύο γίνονταν στα Σπάτα. Το timing και για τους δύο ήταν κατάλληλο, αφού είχαν βγει από μακροχρόνιες σχέσεις και γάμους, με αποτέλεσμα ο ένας να έρθει αρκετά κοντά στον άλλον. Η συνέχεια θα δείξει πολλά.

*Aπό την έντυπη έκδοση ΤΥΠΟΣ TV

