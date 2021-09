Newsroom eleftherostypos.gr

Νέες αφίξεις στην τηλεοπτική αρένα έφεραν τα πάνω-κάτω στην τηλεθέαση, το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Η μεσημεριανή παρέα μεγάλωσε με την πρεμιέρα της Κατερίνας Καραβάτου στο MEGA και της Νικολέττας Ράλλη στο OPEN , ενώ τα βράδια του Σαββάτου έγιναν πιο διασκεδαστικά με την έλευση του Just the 2of us στον ALPHA.

Αναφορικά με τη μεσημεριανή ζώνη, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στο γενικό σύνολο η Ναταλία Γερμανού σημείωσε μέσο όρο 14,9% και ακολούθησε η Κατερίνα Καραβάτου σε απόσταση αναπνοής με 14,8%. Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Τι λες τώρα» πάτησε κορυφή με 14,9% και ακολούθησε το «Καλύτερα δε γίνεται» με 12,3%.Οι εκπομπές «Όλα γκουντ» του ΣΚΑΪ και «Αυτό είναι σαββατοκύριακο» του OPEN κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, κάνοντας 8% και 5%, 3,3% και 2,6% αντίστοιχα.

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, στο δυναμικό κοινό η Ναταλία Γερμανού βρέθηκε στην κορυφή με 11,6% και ακολούθησε η Κατερίνα Καραβάτου σε απόσταση αναπνοής με 11,4%. Το «Όλα γκουντ» σημείωσε 4,6% και η εκπομπή «Αυτό είναι σαββατοκύριακο» μόλις 3%. Στο γενικό σύνολο, το «Καλύτερα δε γίνεται» είχε μέσο όρο 14,1%, το «Τι λες τώρα» 11,3%, το «Όλα γκουντ» 8,1% και η Νικολέττα Ράλλη 3,4%.

Όπως φαίνεται, Ναταλία Γερμανού και Κατερίνα Καραβάτου ετοιμάζονται για σκληρή μάχη αφήνοντας τους υπόλοιπους εκτός συναγωνισμού.

Ο Νίκος Κοκλώνης και τα ζευγάρια του κέρδισαν το κοινό με το… καλησπέρα

Το Σάββατο βγήκε στον αέρα το πολυαναμενόμενο Just the 2of us, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Το σόου του Νίκου Κοκλώνη στον ALPHA έκανε 23,2% στο σύνολο και 21,4% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας το Voice του ΣΚΑΪ πίσω με 22,5% και 17,8%.

Χθες Κυριακή το Voice διασταύρωσε τα ξίφη του με τη σειρά του MEGA, Η Γη της Ελιάς, κερδίζοντας έδαφος. Συγκεκριμένα, έκανε στο γενικό σύνολο 26% και ακολούθησε η Γη της Ελιάς με 23,5%, ενώ στο δυναμικό κοινό έκανε 22% και η Γη της Ελιάς 19,1%.