Αγαπημένη σειρά των «πειρατών» του διαδικτύου για το 2020 το «The Mandalorian»

Το «The Mandalorian» είναι στην κορυφή της λίστας των 10 σειρών με τα περισσότερα πειρατικά downloads, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Το spin-off του Star Wars ήταν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των σειρών με τα περισσότερα downloads torrent την περασμένη χρονιά, όπως προκύπτει από την έρευνα του TorrentFreak.

Στη λίστα, η οποία «βασίζεται σε διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών που συλλέχθηκαν από δημόσιους ιχνηλάτες (trackers) BitTorrent» ιστορικά την πρώτη θέση καταλάμβανε το Game of Thrones του HBO.

Το έπος φαντασίας του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ήταν στην πρώτη θέση τα τελευταία επτά χρόνια, αλλά ήταν απίθανο να βρεθεί στην κορυφή για όγδοη φορά μετά το τέλος του, τον Μάιο του 2019.

Τη θέση του πήρε η πρωτότυπη σειρά του Disney+ «The Mandalorian» που διαδραματίζεται στο σύμπαν του Star Wars με πρωταγωνιστή τον Πέντρο Πασκάλ ως τον μοναχικό κυνηγό επικηρυγμένων, Din Djarin.

Η σειρά έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλής στους κριτικούς και τους θεατές από το ντεμπούτο της το 2019, όπως επίσης και στους «πειρατές του διαδικτύου».

Ο πρώτος κύκλος της ήταν η αγαπημένη σειρά των «πειρατών» με τα περισσότερα downloands torrent το 2020, σύμφωνα με το TorrentFreak.

Στη δεύτερη θέση το 2020 βρέθηκε η σειρά The Boys του Amazon Prime και στην τρίτη η σειρά Westworld. Ακολουθούν Vikings, Star Trek: Picard, Rick and Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow και The Flash.