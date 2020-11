Newsroom eleftherostypos.gr

Η εταιρεία μέτρησης τηλεθέασης, Nielsen, εξέδωσε ως είθισται το «TV Year Book» 2019-2020, το ετήσιο δηλαδή βιβλίο για τη μικρή οθόνη, όπου αφορά στην περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Καταγράφοντας τις προτιμήσεις του συνόλου του κοινού, δημοσιοποιήθηκε η λίστα με τα 20 καλύτερα προγράμματα που καθήλωσαν τους τηλεθεατές. Όπως σημειώνουν μάλιστα τα στελέχη της εταιρείας, η κατάταξη έχει γίνει ανάλογα με το ΤΜΛ (Τηλεθέαση μέσου λεπτού) και όχι το ΜΡΔ (Μερίδιο). Για μία ακόμη χρονιά πρωταγωνιστούν ριάλιτι, σειρές και αθλητικές μεταδόσεις, που συνήθως σκαρφαλώνουν ψηλά στους πίνακες της Nielsen, ενώ δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, την πρώτη θέση κατέχει το ριάλιτι φαινόμενο «MasterChef» του STAR με ποσοστό 20,6% για το επεισόδιο της 7ης Απριλίου 2020. Το εν λόγω πρότζεκτ, με κριτές τους Σωτήρη Κοντιζά, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Πάνο Ιωαννίδη, έχει κερδίσει μία θέση στην τηλεοπτική καθημερινότητα του κόσμου ενώ από τον Ιανουάριο του 2021 θα επιστρέψει με νέο κύκλο στο κανάλι της Κηφισιάς. Στη δεύτερη θέση στο «TV Year Book» 2019-2020 βρίσκεται το «Καφέ της Χαράς» του ΑΝΤ1 με 18,7%, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την επιστροφή του με νέα επεισόδια 17 χρόνια μετά τη πρώτη προβολή.

Οι «Άγριες Μέλισσες» δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την τριάδα, καθώς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των δύο τελευταίων ετών. Η σειρά εποχής του ΑΝΤ1 φιγουράρει στο top 20 με ποσοστό 17,3% για το επεισόδιο της 20ης Ιανουαρίου 2020, ενώ 1.794.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το σίριαλ την εν λόγω ημέρα. Την πεντάδα συμπληρώνουν η σειρά «Κόκκινο Ποτάμι» του OPEN με 15,1% και το «Voice of Greece» του ΣΚΑΪ με 14,6%, με το τελευταίο να συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία και αυτή την περίοδο στο σταθμό.

Ακολουθεί η εκπομπή του Σάββα Πούμπουρα στον ΑΝΤ1 «Best Friends Fear», για την 10η Ιανουαρίου 2020, με 14,6% επίσης. Από το πρώτο top 10 δεν θα γινόταν να λείπει κάποια αθλητική μετάδοση της ΕΡΤ, με τον αγώνα ΗΠΑ-Ελλάδα για το «ΜUNDOBASKET 2019» να βρίσκεται στην 7η θέση με 13,4% και 1.386.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν την 7η Σεπτεμβρίου 2019. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το «Greece’s Next Top Model» του STAR, το «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 και η θεατρική παράσταση που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 «Ζητείται σεφ της κωμωδίας» με ποσοστά αντίστοιχα 12,9%-12,9%-12,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 20άδα με τα κορυφαία προγράμματα της Nielsen βρίσκεται και η θρησκευτική σειρά «Ιησούς από τη Ναζαρέτ», για την 17η Απριλίου 2020, με ποσοστό 12,3%.

# ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΛ % ΜΡΔ % 1 MASTER CHEF STAR 07.04.2020 20,6 38,9 2 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANT1 10.01.2020 18,7 39,9 3 ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ANT1 20.01.2020 17,3 38,0 4 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ OPEN 13.10.2019 15,1 33,3 5 THE VOICE OF GREECE ΣKAI 22.12.2019 14,6 39,0 6 BEST FRIENDS FEAR ANT1 10.01.2020 14,6 35,1 7 MUNDOBASKET 2019: ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ EPT SPORTS 07.09.2019 13,4 46,3 8 GREECE’S NEXT TOP MODEL STAR 19.12.2019 12,9 33,2 9 YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR ANT1 16.02.2020 12,9 29,5 10 ΘΕΑΤΡΟ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΦ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ ANT1 05.04.2020 12,7 25,6 11 Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΖΑΡΕΤ ANT1 17.04.2020 12,3 23,6 12 ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣKAI 14.03.2020 12,1 26,0 13 ΟΚΤΩ ΛΕΞΕΙΣ ΣKAI 18.03.2020 12,1 21,4 14 ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALPHA 21.03.2020 12,1 27,5 15 ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣKAI 25.03.2020 11,8 28,3 16 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣKAI 31.12.2019 11,7 31,8 17 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ANT1 03.01.2020 11,3 25,6 18 ΣΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-Ν.ΤΡΑΜΠ ΣKAI 07.01.2020 11,2 26,2 19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣΠΙΤΗΣ STAR 29.03.2020 11,0 20,2 20 CHAMPIONS LEAGUE: ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΡΤ1+ΕΡΤ SPORTS 23.08.2020 10,9 33,2