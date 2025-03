«Θέλεις να βιώσεις μια φυσιολογική εμπειρία στα ραντεβού, και ακόμα και για τους φίλους μου που δεν είναι δημόσια πρόσωπα, αυτό δεν είναι εύκολο. Πού να πας; Και, τι; Απλά αρχίζεις να μιλάς σε αγνώστους;»

Η ίδια αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που επιφέρει η διασημότητα, όταν πρόκειται για την προσωπική ζωή. Συγκεκριμένα, είπε: «Υπάρχει πάντα ένα επιπλέον επίπεδο διακριτικότητας και ασφάλειας. Θέλεις να πιστεύεις, ότι οι άνθρωποι γύρω σου θα σε στηρίξουν και δεν θα καλέσουν το TMZ ή δεν θα μιλήσουν στο Deuxmoi ή οπουδήποτε αλλού, αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος».

