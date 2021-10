Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ένα κορίτσι φωτεινό και γεμάτο ενέργεια, ένα πλάσμα που μπορεί να σου φτιάξει τη μέρα με το χαμόγελο και το ταπεραμέντο του. Η Ελένη Βουλγαράκη, πολλά υποσχόμενη στο χώρο της τηλεόρασης, δηλώνει και φέτος παρούσα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου μέσα από την εκπομπή του MEGA, «Χαμογέλα και πάλι».

Μιλά στο Eleftherostypos.gr για το MEGA, τη συνεργασία της με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το just the 2 of us αλλά και τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πώς είναι η συνεργασία με τη Σίσσυ Χρηστίδου;

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που το ξεκίνημα μου στην τηλεόραση ήταν δίπλα στη Σίσσυ. Είναι ένας άνθρωπος δοτικος, ακέραιος, δίκαιος… Με έχει στηρίξει και με έχει πιστέψει πιο πολύ από τον οποιονδήποτε και θα την ευχαριστώ πάντα!

Φέτος, σε νέα τηλεοπτική στέγη, στο MEGA, πώς νιώθεις;

Νιώθω τον ενθουσιασμό του καινούργιου, όπως σε κάθε νέο ξεκίνημα. Ταυτόχρονα, είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι σε ένα κανάλι με τόσες πολλές πετυχημένες εκπομπές, σειρές και πρότζεκτ. Παρόλο που βρίσκομαι σε νέα τηλεοπτική στέγη, το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι της ομάδας παραμένει ίδιο, με έκανε να μην νιώσω μεγάλη αλλαγή.

Όταν η Σίσσυ σου ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει στο MEGA και ότι σε θέλει μαζί, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις;

Γενικά δεν μου αρέσουν οι απότομες αλλαγές και δεν τις έχω συνηθίσει. Δένομαι με ανθρώπους και καταστάσεις. Επειδή, όμως, συνεργάζομαι αρκετά χρόνια με την Σισσυ και την εμπιστεύομαι απόλυτα, δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη.

Πιστεύεις στη δύναμη της τηλεοπτικής ομάδας;

Στη δική σας περίπτωση, νομίζω, η συνταγή έχει πετύχει πολύ. Σίγουρα έχει λειτουργήσει προς όφελος της εκπομπής ότι είμαστε από το ξεκίνημα με τη Σίσσυ, τον Παύλο και τον Κωνσταντίνο. Ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα βλέπει το κοινό καλό και οδεύει με κοινό στόχο. Η Σίσσυ συγκεκριμένα πιστεύει πολύ στη δύναμη της ομάδας και το έχει διαφυλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος η παρέα έχει ενισχυθεί με την άφιξη του Νίκου Συρίγου και είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι.

Είστε και φίλοι πίσω από τις κάμερες;

Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να σου πω, ναι! Είναι πολλές οι φορές που έχουμε μοιραστεί και συζητήσει προσωπικά μας θέματα. Είναι πολλές οι φορές που έχω απευθυνθεί στα παιδιά για προβληματισμούς μου. Θα κάνουμε τις εξόδους μας, θα γελάσουμε, θα συζητήσουμε τα σοβαρά μας, όπως ακριβώς συμβαίνει σε μια παρέα.

Τελικά στην τηλεόραση μπορούν να υπάρξουν πραγματικές φιλίες;

Θεωρώ πολύ παλιακή την συγκεκριμένη άποψη! Φυσικά και μπορούν να αναπτυχθούν προσωπικές σχέσεις και φιλίες, ειδικά όταν υπάρχει καθημερινή τριβή με συγκεκριμένους ανθρώπους στον εργασιακό περιβάλλον.

Τηλεοπτικά, νιώθεις έτοιμη να κάνεις και κάτι δικό σου; Ή ακόμη νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια στο πλαίσιο μιας ομάδας;

Δεν το σκέφτομαι, γιατί μέχρι στιγμής πορεύομαι με τα δεδομένα που έχω. Αν και εφόσον μου προταθεί ποτέ να κάνω κάτι μόνη μου, μόνο τότε θα καταλάβω αν είμαι έτοιμη να κάνω ένα τέτοιο βήμα, θα το ζυγίσω και θα αποφασίσω. Για την ώρα, νιώθω πολύ ασφαλής στο πλαίσιο μιας ομάδας και ειδικά της συγκεκριμένης.

Υπήρξαν άβολες στιγμές on air που έπρεπε να διαχειριστείς;

Πέρυσι, στο ξεκίνημα του #metoo και με όλη αυτή την βαριά επικαιρότητα με τις γυναικοκτονίες, ένιωθα συχνά έξω από τα νερά μου. Ήμουν σε ένα συνεχές σοκ, σαν να παρακολουθώ ταινία. Όποτε με αυτή η απότομη μετάβαση από τα γέλια και την ψυχαγωγία στην σκληρή επικαιρότητα, ένιωθα συχνά αμήχανα στο πως να διαχειριστώ ένα τέτοιο θέμα και πώς πρέπει να τοποθετηθώ στον αέρα.

Βρίσκεσαι, όμως, και στο Just the 2 of us. Πώς πήρες την απόφαση να πεις το ναι;

Δεν το σκέφτηκα πολύ! Με τον Κωνσταντίνο Παντελίδη είχαμε γνωριστεί την προηγούμενη σεζόν σε μια συνέντευξη και είχαμε πολύ ωραία χημεία. Όποτε, όταν μου πρότεινε να είμαστε μαζί στο J2US είπα κατευθείαν ναι! Ήξερα από την αρχή ότι θα το διασκεδάσουμε και θα περάσουμε καλά! Επιπλέον, ο Νίκος Κοκλωνης έχει συνηθίσει το κοινό του j2us στις ανατροπές και τις εκπλήξεις, είναι ένα πολύ λαμπερό σόου και χαίρομαι που φέτος είμαι μέρος αυτού. Για την ώρα νιώθω σαν να είμαι καλεσμένη σε ένα μεγάλο πάρτυ!

Με το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας-δημοσιότητας πώς τα πας;

Είναι λίγο αστείο αυτό, γιατί δεν νιώθω καθόλου έτσι. Μπορεί να δουλεύω στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο αλλά γενικά θεωρώ ότι τα social media έχουν απομυθοποιήσει την έννοια «διάσημου». Ωστόσο, όσες φορές μου έχει συμβεί να με προσεγγίσουν επειδή με ξέρουν από την δουλειά μου, το αντιμετωπίζω με μεγάλο χαμόγελο.

Έχεις διαβάσει ή ακούσει πράγματα για εσένα που να σε στεναχωρήσουν;

Ναι μου έχει συμβεί. Στεναχωρήθηκα.. Το ξεπέρασα! Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα στη ζωή μου που με κάνουν ευτυχισμένη. Έχω καταλήξει στο ότι δεν γίνεται να «κάνουμε» σε όλους και είναι οκ αυτό.

Χρόνο ελεύθερο έχεις; Προλαβαίνεις να κάνεις πράγματα για εσένα; Να βλέπεις φίλους, οικογένεια, σύντροφο;

Η αλήθεια είναι ότι την συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μου, δεν έχω ωράριο. Φεύγω από το σπίτι μου στις 6 και μισή το πρωί για το ραδιόφωνο και όπως με πάει η μέρα… Έχω μπει λίγο στον αυτόματο. Χρόνο για τους ανθρώπους μου όμως θα βρω.. στα κλεφτά και όχι με την ίδια συχνότητα, αλλά θα βρω.

Πες μας 10 πράγματα που δεν ξέρουμε για εσένα…

• Είμαι αρρωστοφοβική

• Αφήνω πάντα την τελευταία μπουκιά από το φαγητό μου

• Τρώω πρώτα το γλυκό και μετά το αλμυρό

• Μου αρέσει η μαγιονέζα σε κάθε πιθανό συνδυασμό

• Λατρεύω τα ηλιοβασιλέματα

• Δεν σιδερώνω τα σεντόνια. Το θεωρώ χάσιμο χρόνου (sorry not sorry)

• Το πρώτο πράγμα που παρατηρώ σε έναν άνθρωπο είναι τα δόντια

• Δεν μου αρέσει το κόκκινο κρέας και δεν τρώω καθόλου κρέας από πολύ μικρή. Δεν έχω λιγουρευτεί ποτέ τα σουβλάκια.

• Είμαι αναβλητική και δυσκολεύομαι να πάρω αποφάσεις

• Είμαι ιχθύς με ωροσκόπο λέων

