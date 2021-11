Newsroom eleftherostypos.gr

Λόρεν Σάντσες: Λόρεν… ξέρεις δεν είσαι μόνη σου. Συνοδεύεις και συνοδεύεσαι.

Μάλλον αυτό έπρεπε να πει κάποιος στη συνοδό του Τζεφ Μπέζου όταν την είδαν κυριολεκτικά να ακουμπά πάνω στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο ενώ ακριβώς δίπλα της βρισκόταν ο σύντροφός της.

Ο Τζεφ Μπέζος θέλησε να «πειράξει» τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μετά τον χαμό που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή βίντεο από το πάρτι του LACMA Art+Film Gala στο Λος Άντζελες, που δείχνει τη συνοδό του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της Amazon να φλερτάρει με τον ηθοποιό του «Τιτανικού».

«Ο Λεο είναι ο κύριος θα σου κλέψω το κορίτσι», αναφέρει το Barstool Sport που ανέβασε το video το οποίο έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

Ο Μπέζος θέλοντας να απαντήσει ανέβασε μια φωτογραφία στο Twitter στην οποία ποζάρει σε μια ταμπέλα που γράφει «Κίνδυνος! Γκρεμός. Θανάσιμη πτώση» με την εξής λεζάντα: «Λέο, έλα εδώ, θέλω να σου δείξω κάτι…».

Εκτός από τις ματιές που ρίχνει η Λόρεν Σάντσες στον Ντι Κάπριο οι χρήστες του twitter «γλέντησαν» τον κ. Amazon και για την διαφορά ύψους.

BEZOS LOOKIN LIKE LEO BOUTA SEND HIM TO THE BAR TO GET HIM AND SHORTY DRINKS😭😭😭😭😭 https://t.co/7tOrwcXr6M

— THE KID MERO 🇩🇴 (@THEKIDMERO) November 7, 2021