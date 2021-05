«Βόμβα»: Η 50χρονη Ναόμι Κάμπελ έγινε μητέρα – Το ανακοίνωσε η ίδια

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η 50χρονη «μαύρη γαζέλα» Ναόμι Κάμπελ.

«Μια όμορφη μικρή ευλογία επέλεξε εμένα να γίνω μητέρα της. Τιμή μου να έχω αυτήν την ψυχούλα στη ζωή μου, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον ισόβιο δεσμό που μοιράζομαι μ’ εσένα άγγελέ μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη» γράφει η Ναόμι Κάμπελ ανακοινώνοντας στο instagram πως έγινε μητέρα.

Μάλιστα, η 50χρονη “μαύρη γαζέλα” της μόδας απεικονίζεται στη φωτογραφία να κρατά τα ποδαράκια της μπέμπας της. H Ναόμι είχε επιλέξει να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της κάτι που αποκάλυψε αμέσως μετά τη γέννηση της μικρής, οπότε μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση στα social media.

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev

— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) May 18, 2021