Τα πάντα έχουν αλλάξει πλέον στο Survivor τις τελευταίες μέρες μετά τις δύο απανωτές αποχωρήσεις οι οποίες σόκαραν τους συμμετέχοντες.

Το παιχνίδι πλέον έχει γίνει ατομικό για τις ασυλίες ενώ παραμένει ομαδικό για το έπαθλο επικοινωνίας και φαγητού.

Σήμερα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας για την ασυλία που θα κερδίσει ένας παίκτης. Αυτός από ότι φαίνεται είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει μαζί του για φαγητό και δύο συμπαίκτες του που θα είναι ο Ηλίας Μπόγδανος κι η Καρολίνα Καλύβα.

Το επεισόδιο του Survivor, το βράδυ της Κυριακής, στιγματίστηκε από την οικειοθελή αποχώρηση του Νίκου Μπάρτζη. Έπειτα από τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, ο πρώην παίκτης της μπλε ομάδας εμφανίστηκε στην καλύβα να αποχαιρετίσει οριστικά τους συμπαίκτες του.

«Δεν θα μπορούσα να μην τους αποχαιρετίσω, όταν έχουμε περάσει τόσα και να τους πω να προσέχουν την υγεία τους… Υπάρχει πιθανότητα 1 στις 10 να κερδίσω το έπαθλο. Τα λεφτά κάποτε τελειώνουν. Γιατί να μην μπορώ να δουλέψω μετά και να πονώ σε όλη μου την ζωή; Τα έχω σκεφτεί όλα. Πάνω από τα λεφτά είναι η υγεία… Στην κλινική σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να κάθομαι στον πάγκο και να μην αγωνίζομαι. Θα γυρίσω πίσω στο χωριό μου και στους ανθρώπους μου που με αγαπούν για να επανέλθω», δήλωσε ο Νίκος προκαλώντας συγκίνηση σε όλους.

Φυσικά, οι χρήστες του Twitter τον αποθέωσαν χαρακτηρίζοντάς τον νικητή στις καρδιές τους!

