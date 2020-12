Δείτε πόσα βγάζουν κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ και άλλοι ερμηνευτές αγαπημένων χριστουγεννιάτικων κομματιών από αυτά

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα τραγούδια τους έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την περίοδο των Χριστουγέννων, αφού ήδη μήνες πριν τη γιορτή κάθε χρόνο τα ακούμε- θέλοντας και μη- παντού, σε σούπερ μάρκετ, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο.

Είχατε όμως ποτέ αναρωτηθεί πώς αποτιμάται η επιτυχία του να έχει κανείς κυκλοφορήσει ένα διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι σε χρήματα;

Από την Μαράια Κάρεϊ και τους Wham! έως τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, δείτε πόσα χρήματα βγάζουν οι αγαπημένοι ερμηνευτές κάθε χρόνο, χάρη στις χριστουγεννιάτικες επιτυχίες τους:

Slade (για το «Merry Xmas Everybody»)

Το συγκρότημα φαίνεται πως κερδίζει το αστρονομικό ποσό των 570.000 ευρώ κάθε χρόνο από την εκμετάλλευση της επιτυχίας του κομματιού τους «Merry Xmas Everybody».

Όταν ζητήθηκε από τον τραγουδιστή Noddy Holder να σχολιάσει το γεγονός, εκείνος δήλωσε ότι «Το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί παντού, σε ταινίες, σε διαφημίσεις…Αν και δεν ήταν το αρχικό σχέδιο μας αυτό, φαίνεται πως εξασφαλίσαμε την σύνταξή μας».

Wham! (για το «Last Christmas»)

Η τεράστια επιτυχία του γκρουπ του Τζορτζ Μάικλ έγινε ακόμα μεγαλύτερη με τον θάνατο του τελευταίου το 2016.

Ο Μάικλ είχε μάλιστα συνθέσει το πασίγνωστο κομμάτι, όπως λέγεται, ενώ παρακολουθούσε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην τηλεόραση, μην μπορώντας ενδεχομένως και ο ίδιος να φανταστεί τότε πως μια έμπνευση της στιγμής θα κατέληγε να αποτελεί μουσικό σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων παγκοσμίως.

Το κομμάτι έχει έκτοτε ερμηνευθεί από πολλούς ακόμη καλλιτέχνες, όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε.

Στους αρχικούς ερμηνευτές του, πάντως, απέφερε και αποφέρει περίπου 526.000 ευρώ ετησίως.

The Pogues (για το «Fairytale of New York»)

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Shane McGowan, είχε σχολιάσει στο παρελθόν ότι σιχαίνεται τη γιορτινή μουσική και το τραγούδι White Christmas, και ότι επομένως είναι παράδοξο το ότι έγραψε το «Fairytale of New York», ένα χριστουγεννιάτικο κομμάτι που παίζεται κάθε χρόνο ανελλιπώς.

Όταν ρωτήθηκε για το χρηματικό ποσό που του αποφέρει η αναπαραγωγή του κομματιού κάθε χρόνο, αρνήθηκε να απαντήσει.

Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι τόσο ο McGowan όσο και ο έτερος συνθέτης του κομματιού Jem Finer, κερδίζουν συνολικά 438.000 ευρώ το χρόνο από τα δικαιώματα της, δυστυχώς γι’ αυτούς, χριστουγεννιάτικής τους επιτυχίας.

Μαράια Κάρεϊ (για το «All I Want For Christmas Is You»)

Σε αντίθεση με τους Pogues, η Κάρεϊ έχει δηλώσει πως λατρεύει τα Χριστούγεννα και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα , και πως θα πήγαινε να δουλέψει στο Βόρειο Πόλο με πολλή χαρά.

Τα Χριστούγεννα φαίνεται πως επίσης αγαπάνε την Μαράια, καθώς τα χρήματα που βγάζει κάθε χρόνο η δημοφιλής ποπ σταρ από τις αναπαραγωγές του πασίγνωστου χιτ «All I Want For Christmas Is You» ανέρχονται, κατά μέσο όρο, στις 416.000 ευρώ.

Όχι και άσχημα, αν αναλογιστεί κανείς πως η Μαράια έγραψε το κομμάτι μέσα σε μόλις 15 λεπτά με τη βοήθεια του μουσικού παραγωγού Walter Afanasieff, ο οποίος επίσης απολαμβάνει κάθε χρόνο μια γενναία μερίδα των χρημάτων που του αναλογούν από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του κομματιού.

Bing Crosby (για το «White Christmas»)

Έχοντας πουλήσει, ως σινγκλ πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχοντας επανερμηνευθεί από τραγουδιστές όπως ο Φρανκ Σινάτρα, ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Μάικλ Μπόλτον, η Γκουέν Στεφάνι και η Lady Gaga, είναι σαφές πως το κομμάτι έχει διεθνή απήχηση, παρότι μιλάει για έναν άνδρα που έχει αποκλειστεί στην Νέα Υόρκη ενόψει Χριστουγέννων.

Πλέον, ο συνθέτης του κομματιού Irving Berlin κερδίζει 367.000 ευρώ ετησίως από τα δικαιώματα, ενώ έχει δηλώσει πως το White Christmas δεν είναι απλά το καλύτερο κομμάτι που έγραψε ο ίδιος ποτέ, αλλά το καλύτερο που γράφτηκε ποτέ εν γένει.

Πολ ΜακΚάρτνεϊ (για το «Wonderful Christmastime»)

Έχοντας υποστεί την πίκρα του να κερδίζει 1 λίρα για καθένα από τους πρώτους δίσκους των Beatles που πουλιόντουσαν, ο ΜακΚάρτνεϊ φρόντισε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την παραγωγή της χριστουγεννιάτικης επιτυχίας του, γεγονός που του επιτρέπει να προσθέτει 340.000 ευρώ ετησίως στην περιουσία του, που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 875.000.000 ευρώ.

Wizzard (για το «I Wish It Could Be Christmas Every Day»)

Ο συνθέτης του κομματιού και τραγουδιστής του συγκροτήματος, Roy Wood, συνεχίζει να εκτελεί ζωντανά το κομμάτι κάθε χρόνο, καθώς προτιμά να βασίζεται σε αυτό παρά στο σύγχρονο σύστημα συνταξιοδότησης.

«Ωστόσο, δεν παίρνω τα χρήματα άμεσα, και καταλήγω έτσι και αλλιώς απένταρος κάθε Χριστούγεννα», σχολίασε.

Ευτυχώς, η πώληση του κομματιού ονλάιν του αποφέρει 197.000 ευρώ ετησίως.

ΠΗΓΗ: The Sun