O κορωνοϊός έβαλε «λουκέτο» και στην Eurovision 2020 – Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός

Ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ο διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision 2020, με τους υπεύθυνους να αναφέρουν ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2021.Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνικών Εκπομπών (EBU), η οποία διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση, δήλωσε ότι ακυρώνει το Eurovision 2020, καθιστώντας την τελευταία εκδήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πέσει καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Λυπούμαστε βαθύτατα, καθώς πρέπει να ανακοινώσουμε την ακύρωση του διαγωνισμού της Eurovision για το 2020 στο Ρότερνταμ» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε λίγο πριν τις 3.30 το μεσημέρι της Τετάρτης.​

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020