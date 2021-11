Newsroom eleftherostypos.gr

Κορονοϊός– Χάρτης ECDC: Την σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο καταγράφει ο επιδημιολογικός χάρτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, και οποίος καλύπτεται πλέον σχεδόν στην ολότητά του από περιοχές στην «κόκκινη» ή στη «βαθιά κόκκινη».

Στο νέο αναθεωρημένο χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 14 ημέρες ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού, όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο όπως και πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, ενώ στο κόκκινο είναι σχεδόν όλη η ήπειρος.

Mόνο ορισμένες περιοχές στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, η Μάλτα και ένα κομμάτι της Ιταλίας, βρίσκονται στο πορτοκαλί στον χάρτη του ECDC, ενώ στο βαθύ κόκκινο βρίσκονται εη Κροατία, η Σλοβενία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας και η Ισλανδία.

Η Ελλάδα, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες (κόκκινο) βρίσκεται και εκείνη στο «βαθύ κόκκινο».

Καθώς πολλές χώρες έχουν μπει σε τροχιά lockdown λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) χτύπησε χθες καμπανάκι, καλώντας τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν «επειγόντως» μέτρα.

Το ECDC συμβουλεύει επίσης τις χώρες να εφαρμόσουν βασικά περιοριστικά μέτρα όπως η χρήση μάσκας, όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση της απόστασης, και τηλεργασία ενώ θεωρεί ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θα έχουν σημαντικό αποτέλεσμα, αφού ο ιός είναι παρών σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Θεωρεί επίσης ότι υπάρχουν περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία για μειωμένη μετάδοση από τη χρήση των πιστοποιητικών Covid για την πρόσβαση σε εστιατόρια, σινεμά ή μουσεία, μέτρα που εφαρμόζουν σήμερα περί τις 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil

recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/1SWLGuXKLf

— ECDC (@ECDC_EU) November 25, 2021