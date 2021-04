Εμβόλια κορωνοϊού: Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων

Newsroom eleftherostypos.gr

Εμβόλια: Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 2.530.000 εμβολιασμοί, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για την πορεία του σχεδίου «Ελευθερία».

Περισσότεροι από 1.760.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μια δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εμβολιαστική κάλυψη 16,75% και 770.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί και με τις δυο δόσεις, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,35%.

Επισήμανε πως με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει, άνοιξε η πλατφόρμα ραντεβού για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, των ηλικιών από 18-59, ενώ την Τετάρτη 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

Ακολούθως, το Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 50-54.

Σχετικά με τις παραδόσεις των εμβολίων είπε ότι από την BioNTech-Pfizer περιμένουμε 2.150.000 δόσεις τον Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο.

Από την εταιρεία Monterna, περιμένουμε 354.000 εμβόλια τον Μάιο και 408.000 εμβόλια τον Ιούνιο. Από την Johnson & Johnson έχουμε παραλάβει 33.600 δόσεις και αναμένουμε 300.000 τον Μάιο και 960.000 τον Ιούνιο. Τέλος, από την AstraZeneca περιμένουμε 450.000 δόσεις για κάθε μήνα.

Επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Pfizer/BioNtech για τον κορωνοϊό θα παραδοθούν στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 2021, όπως ανακοίνωσε τόσο η εταιρεία όσο και ο επικεφαλής της, Άλμπερτ Μπουρλά.

Η ανακοίνωση, όπως αναφέρεται, είναι αποτέλεσμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασκήσει την επιλογή της να αγοράσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Φεβρουαρίου 2021. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός αριθμός δόσεων που θα παραδοθούν στην ΕΕ ανέρχονται στα 600 εκατομμύρια.

Pleased to announce that we will supply the @EU_Commission with 100M additional doses of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine this year, bringing the total number of doses to be delivered to the EU to 600M: https://t.co/H0PlPHR6gI (2/2)

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 19, 2021