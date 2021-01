Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ για Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα δεν έχει λάβει πρόσκληση διερευνητικές επαφές από την Τουρκία

Newsroom eleftherostypos.gr

“Ουδεμία πρόσκληση έχει λάβει μέχρι στιγμής το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του 61ου γύρου των Διερευνητικών επαφών”, σημειώνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

“Η Ελλάδα, ως γνωστόν, έχει εκφράσει την διάθεσή της να ανταποκριθεί, σε περίπτωση σχετικής πρόσκλησης της τουρκικής πλευράς, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου με αντικείμενο την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας”, τονίζει χαρακτηριστικά.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι η Τουρκία καλεί την Ελλάδα για επανεκκίνηση των διερευνητικών εντός του Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος γύρος των διερευνητικών είχε πραγματοποιηθεί το 2016 στην Αθήνα.

Λίγη ώρα νωρίτερα έγινε γνωστός πως η Τουρκία καλεί την Ελλάδα για επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών εντός του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις επί όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν στους 60 γύρους συνομιλιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο καθεστώς της Κύπρου, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για δύο κράτη στο νησί.

