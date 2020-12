Εκτακτο: Οι κυρώσεις είναι μονόδρομος για την Τουρκία – Εξέδωσε νέα προκλητική NAVTEX για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα navtex εξέδωσε η Τουρκία για άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου.

Αναλυτικά η Navtex:

TURNHOS N/W : 1507/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 04-12-2020 11:29)

TURNHOS N/W : 1507/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, FROM 090500Z DEC 20 TO 100700Z DEC 20 IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100800Z DEC 20.

Να επιβληθούν κυρώσεις αλλά και εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, θα ζητήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Για τις μεν κυρώσεις είπε ότι βρίσκονται στο τραπέζι από την Σύνοδο του Οκτωβρίου ενώ το θέμα του εμπάργκο το έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός στους ευρωπαίους ηγέτες κατά τη συνόδο του Νοεμβρίου. Εκτίμησε ότι το νομοσχέδιο των ΗΠΑ για κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας “δείχνει” τον δρόμο και στην ΕΕ. Στο ερώτημα εάν οι Ευρωπαίοι θα καταλήξουν σε κυρώσεις ή σε απειλή για κυρώσεις, απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και πως πλέον αρκετοί ηγέτες έχουν πειστεί ότι η Τουρκία κάνει προσχηματικές αναδιπλώσεις όταν πλησιάζει η στιγμή για κυρώσεις από την ΕΕ. Εξήγησε πως οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό για την Ελλάδα αλλά αυτό που ζητεί είναι να τερματιστεί η παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας και να επιλυθεί ειρηνικά και με βάση το Διεθνές Δίκαιο η μια και μοναδική διαφορά με την Αθήνα, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σχετικά με την έναρξη διερευνητικών επαφών με την Τουρκία απάντησε ότι μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αρκεί η Άγκυρα να δείξει ότι εννοεί αυτά που λέει. Η ΕΕ εξετάζει την πιθανότητα να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία είπε το πρωί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της εχθρικής ρητορικής. Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε για να επιβάλουμε κυρώσεις για την κατάσταση», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ειδήσεις

