Νέα Navtex για το Oruc Reis ανοιχτά της Ρόδου

TURNHOS N/W : 1364/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 012101Z NOV 20 TO 142059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N-028 28.79 E

2) 33 48.30 N-029 56.30 E

3) 33 44.26 N-029 14.92 E

4) 35 34.80 N-028 08.78 E

5) 35 34.84 N-028 28.81 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 142059Z NOV 20.

