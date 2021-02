Μετά τη «Μήδεια», ο καιρός θα είναι σύμμαχος στη μάχη με τον κορωνοϊό – Από τη Δευτέρα η άνοδος της θερμοκρασίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Περισσότερες από 60 παροιμίες έχουν καταγραφεί από την ελληνική Λαογραφία για το πόσο επικίνδυνος είναι ο Μάρτιος να φέρει χιόνια και βροχές προειδοποιώντας τους κατοίκους να φυλάνε πάντα ξύλα, γιατί «Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης» ή «Τον Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια».

Ομως, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, ο φετινός Μάρτιος θα είναι θερμός σε σχέση με τη μέση τιμή θερμοκρασίας, δίνοντας μία ανάσα στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση της πανδημίας.

Τα προγνωστικά μοντέλα έχουν -μέχρι στιγμής- δείξει θερμοκρασίες που, αν επαληθευτούν, θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη διακοπή της διασποράς της Covid-19, αρχής γενομένης από αύριο, Δευτέρα. Συγκεκριμένα από αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα δείξει 14ο C και σε αρκετές 17ο C, ενώ ο μέσος όρος της εβδομάδας στη θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 10ο C. Αντίστοιχα τα επιστημονικά μοντέλα έχουν εκτιμήσει ότι ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον Μάρτιο θα είναι 15,9ο C και τον Απρίλιο 19,6ο C.

Βέβαια, όπως υποστηρίζουν οι ερευνητές, το φαινόμενο να ξεσπάσει μία νέα κακοκαιρία είναι εξίσου πιθανό και δεν μπορεί να γίνει η πρόβλεψή του παρά μόνο λίγες μέρες πριν. Ακόμα και έτσι, η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσει στον καλύτερο αερισμό των σπιτιών και κλειστών χώρων, κάτι που οι λοιμωξιολόγοι πολλές φορές έχουν αναφέρει ως εξαιρετικά σημαντικό για την εξάλειψη της διασποράς της Covid-19.

Πρόβλεψη ΕΜΥ

Οσον αφορά στη θερμοκρασία, και τα δύο μοντέλα που «τρέχουν» τις εποχικές προβλέψεις στην ΕΜΥ συμφωνούν ότι θα έχουμε θετικές αποκλίσεις στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, με έμφαση στις περιοχές της Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης (κυρίως, Σκανδιναβία και Ρωσία). Εξαίρεση στη γενική εικόνα αποτελούν οι περιοχές της Ισλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας και οι δυτικές παράκτιες (προς τον Ατλαντικό Ωκεανό) περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης, όπου τα μοντέλα δεν προβλέπουν απόκλιση από τις μέσες τιμές για την περίοδο αυτήν. Ειδικότερα, για την περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου και τη χώρα μας, η εκτίμηση είναι ότι αναμένονται θετικές αποκλίσεις, οι οποίες μπορεί να φθάσουν μέχρι τον 1 βαθμό πάνω από τις κανονικές τιμές του τριμήνου για όλη την περίοδο του χειμώνα.

«Οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χρησιμοποιούνται ως καθοδήγηση, μόνο για μεγαλύτερες χωρικά κλίμακες, όπου έχουμε υπολογίσει τους μέσους όρους για μεγάλες χρονικές περιόδους. Χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση πιθανών τάσεων απόκλισης (π.χ. της θερμοκρασίας, της ατμοσφαιρικής πίεσης, του υετού) από τις κανονικές τιμές, σε επίπεδο ηπείρου ή σε παγκόσμια κλίμακα και κατά μέσο όρο για 30 έως 90 ή και περισσότερες ημέρες. Η φιλοσοφία των εποχικών προγνώσεων είναι να υπολογίσουμε, για παράδειγμα, εάν η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από την Ευρώπη, τον Δεκέμβριο, θα είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 30 ετών, για τον συγκεκριμένο μήνα», αναφέρει σε άρθρο του ο Παναγιώτης Σκριμιζέας, μέλος της Διεύθυνσης Μεθόδων Πρόγνωσης, Ερευνας και Μετεωρολογικών Μοντέλων, και προσθέτει:

«Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αξιοπιστίας, ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος είναι τα συστήματα πολλαπλών μοντέλων. Τα διαφορετικά συστήματα πρόγνωσης εμπεριέχουν διαφορετικά σφάλματα. Αν συνδυάσουμε διαφορετικές προγνώσεις, οι επιδράσεις ορισμένων από τα σφάλματα που σχετίζονται με το κάθε μοντέλο υπολογίζονται κατά μέσο όρο, δίνοντας μια καλύτερη εκτίμηση του πιο πιθανού αποτελέσματος. Ταυτόχρονα, οι διαφορές μεταξύ των μοντέλων δίνουν ένα μέτρο της αβεβαιότητας στην πρόγνωση, που σχετίζεται με το σύστημα. Τα συστήματα πολλαπλών μοντέλων δεν είναι τέλεια, για παράδειγμα, ορισμένα σφάλματα μπορεί να είναι κοινά σε όλα τα μοντέλα. Παρ’ όλα αυτά, τείνουν να δίνουν προγνώσεις που είναι και πιο ακριβείς και πιο αξιόπιστες».

Aκολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Αποκάλυψη: «Με απειλούσε με όπλο» κατέθεσε η γυναίκα που οδήγησε στη σύλληψη Λιγνάδη

Πώς το… διαφορετικό χιόνι που έφερε μαζί της η «Μήδεια» τσάκισε τα δέντρα

Η Κοζάνη δείχνει τον δρόμο για να θωρακιστούμε από τις… Μήδειες – Τι λέει στον Ε.Τ. ο δήμαρχος Λάζαρος Μαλούτας

Συνελήφθη ο «ομπρελάκιας» του Ελ. Βενιζέλος – Άρπαζε βαλίτσες επιβατών