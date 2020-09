Και άλλη προβοκάτσια στο Καστελλόριζο από την Τουρκία [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η τουρκική προπαγάνδα συνεχίζεται και στο στόχαστρο παραμένει το Καστελλόριζο.

Αυτή την φορά η δημοσιοποίηση της πληροφορίας πως δημοσιογράφοι του Anadolu ταξίδεψαν από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, έκανε έξαλλο τον υπεύθυνο επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, που κατηγόρησε την Ελλάδα για «στοχοποίηση» των εργαζομένων του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων. Ο Αλτούν, μην τηρώντας για μια ακόμη φορά τα προσχήματα, προειδοποίησε την Αθήνα πως θα «πληρώσει το τίμημα» εφόσον κινδυνεύσουν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο νησί, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.

«Θα πληρώσετε το τίμημα εάν αυτοί οι Τούρκοι δημοσιογράφοι κινδυνεύσουν. Κανείς δεν μπορεί να σιωπήσει το πρακτορείο «Ανατολή», του οποίου το προσωπικό εργάζεται υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες, μέσω απειλών, εκφοβισμού ή δημοσίευσης των προσωπικών τους πληροφοριών», έγραψε ο Αλτούν, συνεχίζοντας: «Καταδικάζουμε τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για υποκίνηση βίας, μέσω ενός φασιστικού ιστότοπου, εναντίον δημοσιογράφων του Anadolou στο Καστελόριζο. Ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι εργάζονται ελεύθερα στην Τουρκία, την οποία η ΕΕ λατρεύει να κάνει μαθήματα για την ελευθερία του Τύπου, η Ελλάδα μέλος της ΕΕ, ενεργεί ως κράτος-μαφία» έγραψε συγκεκριμένα.

Αφορμή για την τουρκική έκρηξη ήταν ότι την Τρίτη σχετικές πληροφορίες και φωτογραφίες των απεσταλμένων του Anadolu στο Καστελόριζο δημοσιοποιήθηκαν στην ελληνική ιστοσελίδα tourkikanea.gr, «φωτογραφίζοντας» τους Τούρκους δημοσιογράφους ως «πράκτορες» της τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT).

Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι και σήμερα συνέχισαν την προπαγάνδα περί «στρατικοποίησης» του Καστελόριζου. Την Τετάρτη, το κρατικό TRT World μάλιστα, κατέγραψε δραστηριότητες της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στο Καστελόριζο, με ειδική κάμερα από τις απέναντι τουρκικές ακτές στο Κας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του TRT World, τα πλάνα που προβλήθηκαν, δείχνουν Έλληνες στρατιώτες να περιπολούν το νησί.

EXCLUSIVE: TRT World obtains visuals of Greek military activity on Kastellorizo island close to Turkey’s coastal town of Kas pic.twitter.com/XubOpI2zAR

— TRT World (@trtworld) September 2, 2020