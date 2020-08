Με αντί-Navtex απαντά η Ελλάδα στην τουρκική προκλητικότητα με το Oruc Reis

Newsroom eleftherostypos.gr

Άμεση ήταν η απάντηση της Ελλάδας στην παράταση της τουρκικής NAVTEΧ με αντι-NAVTEX.

Δεσμεύτηκε περιοχή αεροναυτικών ασκήσεων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην ευρύτερη περιοχή ΝΑ Κρήτης, Καρπάθου, Ρόδου και Νοτίως Καστελορίζου από τις 25/8 έως μεσάνυχτα 27/8 για άσκηση με ελληνικές δυνάμεις και πραγματικά πυρά.

Χθες κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την παράταση της παράνομης τουρκικής Navtex ανέφεραν: «Η Τουρκία με τη συνέχιση της προκλητικής συμπεριφοράς της το μόνο που κάνει είναι να δείχνει σε όλο τον κόσμο ότι η αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο είναι καθαρά προσχηματική. Με τη συμπεριφορά αυτή το μονό που καταφέρνει είναι αρνητικές συνέπειες για την ίδια».

Όπως αναμένονταν από τους Ελληνες επιτελείς δεν υπήρξε καμία διάθεση για αποκλιμάκωση από την Τοτρκία και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό ανανέωσε την παράνομη Navtex που έχει εκδοθεί για να κάνει σεισμογραφικές έρευνες το Oruc Reis εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η νέα τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 1062/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 23-08-2020 19:24)

TURNHOS N/W : 1062/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN EXTENDED UNTIL 272059Z AUG 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z AUG 20.

