Λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο, ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους και σημείωσε πως οι συνομιλίες με τον Ζελένσκι «δεν πήγαν καλά», ενώ χρησιμοποιώντας αιχμηρή «γλώσσα» δήλωσε ότι «νομίζει πως είναι σπουδαίος».

«Θέλει να επιστρέψει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό» πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, οι ΗΠΑ δεν θέλουν πόλεμο 10 ετών μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά ειρήνη.

«Δεν ήθελε να συμφωνήσει σε μία κατάπαυση του πυρός. Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αμέσως» ανέφερε ο Τραμπ για να προσθέσει: «Θέλω κατάπαυση του πυρός τώρα».

«Απαντάει: δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξαφνικά, περνιέται για σπουδαίος , επειδή έχει τις ΗΠΑ με το μέρος του. Είτε θα τερματίσουμε τον πόλεμο, είτε θα τον αφήσουμε να πολεμήσει. Χωρίς εμάς, δεν κερδίζει».

Σε ερώτηση αν εμπιστεύεται περισσότερον το Πούτιν από τον Ζελένσκι ξεκαθάρισε: «Δεν είναι ότι εμπιστεύομαι ή δεν εμπιστεύομαι κάποιον. Θέλω να κλείσει μια συμφωνία».

«Είδατε αυτό που είδα εγώ σήμερα», είπε ο Τραμπ. «Αυτός είναι ένας άνθρωπος που θέλει από εμάς να υπογράψουμε και να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό» συμπλήρωσε.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει από χθες Παρασκευή (28.2.2025) ο σκληρός διάλογος ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια αυτού, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια ενορχηστρωμένη επίθεση ενάντια στον πρόεδρο της Ουκρανία, οn camera.

Η κάμερα κατέγραφε τις εξαγριωμένες αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς, αλλά και τον έκπληκτο Βολοντιμίρ Ζελένσκι που προσπαθούσε μάταια να απαντήσεις στις επιθέσεις των δυο ισχυρών ανδρών. Ωστόσο, την ίδια ώρα η κάμερα «έπιασε» και την αντίδραση της Ουκρανής πρέσβειρας που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Η Οξάνα Μαρκάροβα παρακολουθούσε σοκαρισμένη τα όσα διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια της.

Ο φωτογραφικός φακός την έπιασε να σκύβει το κεφάλι της ανήσυχη και να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό της, κλείνοντας τα μάτια.

All time low for Oksana Markarova Ukraine’s ambassador to the US….notice the little head shake.. pic.twitter.com/jUFVJXjpT8

— DL Goodman (@DL1447) February 28, 2025