Η Λέα Χαϊραλάχ ζήτησε να βγάλει φωτογραφία με τον Σαράα – ο οποίος ήταν προηγουμένως γνωστός με το ψευδώνυμο Άμπου Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι.

Η γυναίκα, Λέα Χαϊραλάχ, δήλωσε επίσης ότι δεν την ενόχλησε το αίτημα.

Είπε ότι το ζήτημα τέθηκε με «ευγενικό και πατρικό τρόπο» και ότι πίστευε πως «ο ηγέτης έχει το δικαίωμα να παρουσιαστεί με τον τρόπο που θεωρεί κατάλληλο».

Ωστόσο, το περιστατικό ανέδειξε ορισμένες από τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε μελλοντικός ηγέτης της Συρίας σε μια θρησκευτικά ποικιλόμορφη χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2024, μετά την προσευχή στο τζαμί των Ομαγιάντ, καθώς κάτοικοι της Συρίας είχαν συγκεντρωθεί σε μία μεγάλη πλατεία στη Δαμασκό για να γιορτάσουν τη νίκη τους, μετά την ανατροπή του τυραννικού καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ. Ανάμεσά τους βρισκόταν ο Τζολάνι, με πολλούς συγκεντρωμένους να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.

Στο βίντεο φαίνεται ο αλ Τζολάνι να κάνει κίνηση προς της Λέα Κεϊραλά να καλύψει τα μαλλιά της, με την ίδια να το δέχεται χωρίς αντίδραση, πριν να βγάλουν μαζί φωτογραφία.

«Δεν την ανάγκασα. Αλλά είναι η προσωπική μου ελευθερία. Θέλω οι φωτογραφίες που βγάζουν για μένα να είναι με τον τρόπο που με εξυπηρετεί», δήλωσε ο Σαράα σε συνέντευξή του στον Τζέρεμι Μπόουεν του BBC.

Πολλά βίντεο και εικόνες από το περιστατικό μοιράστηκαν στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από απλούς χρήστες και δημοσιογράφους.

Άτομα με φιλελεύθερες ή μη συντηρητικές απόψεις το είδαν ως μια ανησυχητική ματιά στο ενδεχόμενο μέλλον της Συρίας υπό την εξουσία της HTS, φοβούμενοι ότι θα επιβληθούν όλο και πιο συντηρητικές πολιτικές, όπως η υποχρέωση για όλες τις γυναίκες να φορούν χιτζάμπ ή καλύπτρα.

Ο αραβικός τηλεοπτικός σταθμός France 24 συζήτησε το περιστατικό, με τίτλο που ρωτούσε αν η Συρία “κατευθύνεται προς ισλαμική διακυβέρνηση”.

Ένας Σύριος δημοσιογράφος είπε: «Αντικαταστήσαμε έναν δικτάτορα με έναν αντιδραστικό δικτάτορα».

Στα social media, άλλοι σχολιαστές προειδοποίησαν για την άνοδο των “υπερ-εξτρεμιστών” στην εξουσία, ενώ άλλοι καταδίκασαν το «να αναγκαστεί μια ελεύθερη γυναίκα» να υιοθετήσει μια συντηρητική εμφάνιση.

Κάποιοι αποκάλεσαν τη Λέα Χαϊραλάχ “μουταμπαρίτζα” – έναν αρνητικό όρο για γυναίκες που θεωρούνται απρεπώς ντυμένες ή που φοράνε μακιγιάζ.

Το περιστατικό προκάλεσε επικρίσεις από φιλελεύθερους και συντηρητικούς σχολιαστές, εν μέσω έντονης εικασίας για την κατεύθυνση της χώρας μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ από τους αντάρτες.

Οι φιλελεύθεροι είδαν το αίτημα του επικεφαλής της σουνιτικής ισλαμικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) ως ένδειξη ότι ενδέχεται να επιδιώξει να επιβάλει ένα ισλαμικό σύστημα στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ, ενώ οι σκληροπυρηνικοί συντηρητικοί τον επικ criticizedσαν για το γεγονός ότι συμφώνησε να φωτογραφηθεί με τη γυναίκα εξ αρχής.

Οι σουνίτες μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, ενώ οι υπόλοιποι είναι Χριστιανοί, Αλαουίτες, Δρουζί και Ισμαηλίτες.

Υπάρχει επίσης ένα ευρύ φάσμα απόψεων ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές και ένοπλες ομάδες που αντιτίθενται στον Άσαντ, με κάποιες να επιθυμούν μια κοσμική δημοκρατία και άλλες να επιθυμούν διακυβέρνηση σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο.

Η ΧΤΣ, πρώην παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, αρχικά επέβαλε αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς και ένδυσης όταν κατέλαβε τον πρώην προπύργιο των ανταρτών στην επαρχία Ιντλίμπ το 2017. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ανέστειλε αυτούς τους κανόνες ως απάντηση στις δημόσιες επικρίσεις.

Το Κοράνι, το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, λέει στους μουσουλμάνους – άνδρες και γυναίκες – να ντύνονται με σεμνότητα.

Η σεμνότητα των ανδρών έχει ερμηνευτεί ως κάλυψη από τον αφαλό μέχρι το γόνατο – ενώ για τις γυναίκες θεωρείται γενικά ότι πρέπει να καλύπτουν τα πάντα εκτός από το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια όταν βρίσκονται σε παρουσία ανδρών με τους οποίους δεν είναι συγγενείς ή παντρεμένες.

