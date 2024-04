Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από οίκο ευγηρίας στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ. Μια γυναίκα εργαζόμενη κατηγορήθηκε για επίθεση και βασανιστήρια επειδή φέρεται να ξυλοκόπησε μια 93χρονη που φρόντιζε, με την κακοποίηση να καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Η Dontia Shawnra Arrington, 26 ετών, κατηγορήθηκε για κακοποίηση ευάλωτου ενήλικα, βασανισμό με σκοπό την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου και επίθεση με σκοπό την πρόκληση σωματικής βλάβης στο περιστατικό που σημειώθηκε στην εγκατάσταση Landings of Genesee Valley, όπως ανέφερε το WNEM-TV News.

Ο σερίφης της κομητείας Genesee τόνισε την «ευαλωτότητα του θύματος και το γεγονός ότι τη χτυπούν με μια λερωμένη πάνα». «Αλλά αυτό φάνηκε ότι δεν έφτανε. Έβαλε το χέρι της στον λαιμό της και έκανε ασφυκτική λαβή. Αυτό μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους, ειδικά έναν 93χρονο».

«Πρόκειται για σοβαρή άνοια», πρόσθεσε ο σερίφης. «Το θύμα δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να επεξεργαστεί αυτά που εμείς επεξεργαζόμαστε».

Το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από μια κάμερα που τοποθετήθηκε στην εγκατάσταση από τους συγγενείς του θύματος, φαίνεται να δείχνει την Arrington να ξεσπάει, αφού η ηλικιωμένη ασθενής, η οποία πάσχει από άνοια, λερώθηκε.

