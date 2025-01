«Στην πατρίδα σας, είναι επίσης ωραία», έγραφαν τα φυλλάδια, τα οποία είχαν ημερομηνία αναχώρησης την 23η Φεβρουαρίου, την ημέρα των εθνικών εκλογών στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα η συγκεκριμένη «καμπάνια» από την πλευρά του AfD έγινε στην Καρλσρούη, στη Νοτιοδυτική Γερμανία. Τα φυλλάδια σε σχήμα εισιτηρίου αναγράφουν μεταξύ άλλων «εισιτήριο χωρίς επιστροφή» και ως προορισμό αναφέρουν την φράση «ασφαλής χώρα προέλευσης».

Dear god. Germany’s far-right Alternative for Germany (AfD) has stuffed thousands of fake “deportation plane tickets” into the mailboxes of migrant families ahead of the country’s general elections next month. pic.twitter.com/pLbr1kUMVG

