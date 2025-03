Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες (τη Σαγκάινγκ, τη Μάνταλεϊ, το βόρειο τμήμα της πολιτείας Σαν, τη Ναϊπιντάου, τη Μαγκουάι και τη Μπάγκο) λόγω της έκτασης των ζημιών.

«Το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», επεσήμανε η χούντα στο Telegram.

Οι αρχές της Μιανμάρ δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό θυμάτων και έχουν περιοριστεί να ανακοινώσουν ότι έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια σε πέντε πόλεις και κωμοπόλεις, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Εξάλλου έχουν καταρρεύσει δύο γέφυρες και έχει υποστεί ζημιές μεγάλος αυτοκινητόδρομος, ανέφερε η επίσημη εφημερίδα Global New Light of Myanmar στον ιστότοπό της.

Ωστόσο το γεγονός ότι η στρατιωτική χούντα, που παραμένει απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα μετά το πραξικόπημα του 2021, ζήτησε βοήθεια ενδέχεται να σημαίνει ότι ο σεισμός έχει προκαλέσει μεγάλης κλίμακας καταστροφή.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επισκέφθηκε νοσοκομείο της Ναϊπιντάου όπου έχουν διακομιστεί πολλά θύματα.

Σειρές από τραυματίες κείτονται έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου λόγω των ζημιών που έχει υποστεί το κτίριο, με την είσοδο των επειγόντων να έχει καταρρεύσει εντελώς.

Εργαζόμενος στο νοσοκομείο έτρεξε πίσω από δημοσιογράφους λέγοντας: «Είναι μια περιοχή με πολλά θύματα». «Δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Θέλουμε η διεθνής κοινότητα να μας προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια το συντομότερο δυνατό», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζάου Μιν Τουν εκπρόσωπος της χούντας.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο της Μιανμάρ, ενώ τουλάχιστον ακόμη δύο έχασαν τη ζωή τους και 20 έχουν εγκλωβιστεί από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην Αούνγκ Μπαν.

Στην Ταϊλάνδη τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μπανγκόκ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, ενώ δεκάδες εργάτες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια υπό κατασκευή κτιρίου 30 ορόφων το οποίο κατέρρευσε.

Οι αρχές της ταϊλανδέζικης πρωτεύουσας κήρυξαν την περιοχή ζώνη καταστροφής, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξετάσουν τις πληγείσες περιοχές, να αποτιμήσουν τις ζημιές όπως και να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν σε κίνδυνο.

Οι αρχές έχουν λάβει σχεδόν 170 κλήσεις για ζημιές σε κτίρια της Μπανγκόκ, εξήγησε ο Σιτιπούντ, ο οποίος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να υπάρξουν μετασεισμοί καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός που σημειώθηκε στις περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, σύμφωνα με το USGS.

Heartfelt prayers and solidarity with the people affected by the devastating 7.7 magnitude earthquake in #Myanmar and #Thailand . May those who lost loved ones find strength, the injured recover swiftly, and communities rebuild with resilience. The world stands with you.… pic.twitter.com/GDMndlS71J

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Βίντεο και εικόνες που αναρτήθηκαν από το Myanmar Now δείχνουν να έχει καταρρεύσει μέρος της οροφής αγοράς στην πόλη.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης μετέδωσε εικόνες από έναν πύργο με ρολόι που έχει καταρρεύσει, όπως και τμήμα του τείχους στο Παλάτι της Μάνταλεϊ.

Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.

Στο μεταξύ αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έκαναν κάτοικοι της Μάνταλεϊ δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει και συντρίμμια στους δρόμους.

Αυτόπτης μάρτυρας από την πόλη δήλωσε: «Τρέξαμε όλοι έξω από το σπίτι όταν άρχισαν να τρέμουν τα πάντα. Είδα ένα πενταώροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη μου έχουν βγει στους δρόμους και κανείς δεν τολμά να μπει ξανά μέσα στα κτίρια».

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας από τη Μάνταλεϊ, η Χτετ Νάινγκ Οο, είπε στο Reuters ότι ένα τεϊοποτείο στο οποίο βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι έχει καταρρεύσει. «Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα», εξήγησε. «Η κατάσταση είναι πολύ κακή».

Τρίτος κάτοικος επεσήμανε ότι ένα τέμενος στην πόλη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

#Breaking

A building in Bangkok (Chatuchak District), #Thailand has collapsed due to the massive earthquake in #Myanmar. The building is under construction when it collapsed.

Myanmar was hit by a Magnitude 7.7 Earthquake followed by an aftershock of Magnitude of 6.4 pic.twitter.com/okOvhEqAD4

