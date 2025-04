Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι, όπου τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και έξι έχουν μεταφερθεί τραυματισμένα σε νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

#BREAKING: Mass-shooting at Florida State University, at least 4 shot.

Story developing. pic.twitter.com/B3gyhv7LIl

— Insider Wire (@InsiderWire) April 17, 2025