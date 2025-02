Η φονικότερη πυρκαγιά σε κατοικία στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέκαψε το 23 ορόφων συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών στις 14 Ιουνίου 2017.

Η οργάνωση Grenfell Next of Kin (GNK), που εκπροσωπεί συγγενείς από σχεδόν τα μισά θύματα, δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ ανακοίνωσε την απόφασή της σε συνάντηση με οικογένειες και επιζώντες χθες βράδυ.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η κατεδάφιση του πύργου, που συνεχίζει να υψώνεται στο δυτικό Λονδίνο, τυλιγμένος με προστατευτικό κάλυμμα, θα ξεκινήσει μετά την όγδοη επέτειο της τραγωδίας φέτος τον Ιούνιο.

A British government probe into the country’s deadliest residential blaze since World War Two concluded that the deaths from the Grenfell Tower fire were the result of incompetence and greed https://t.co/zaOjM6Kjsn pic.twitter.com/TDJ8jRswIA

— Reuters (@Reuters) September 4, 2024