«Η εντολή που μόλις υπέγραψα προβλέπει την υποχρεωτική απομάκρυνση ανθρώπων από 23 τοποθεσίες» στην επαρχία Σούμι, δήλωσε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Αρτιούχ.

«Υπάρχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 425 παιδιών», στις τοποθεσίες αυτές είπε.

Η ρωσική περιοχή του Κουρσκ δέχτηκε επίθεση 1000 και πλέον ουκρανών εισβολέων, ανακοίνωσε αυτοπροσώπως ο αρχηγός του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκερασίμοφ, ενημερώνοντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

«Η πρoώθηση του εχθρού εις βάθος στο ρωσικό έδαφος ανακόπηκε από πλήγματα της αεροπορίας και του πυροβολικού», διαβεβαίωσε ο Γκεράσιμοφ τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια συνάντησης που αναμεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Γκεράσιμοφ είπε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να «καταστρέφουν τον εχθρό» σε περιοχές κοντά στη μεθόριο.

Η Ουκρανία υποχρεώνει 6.000 κατοίκους, μεταξύ αυτών 425 παιδιά να εγκαταλείψουν τη μεθόριο όπου συνολικά εκκενώνονται 23 οικισμοί σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, ο οποίος μιλάει για κόλαση πυρός στο Κουρσκ.

Οι Ουκρανοί πλησιάζουν τον ατομικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ρωσικές πηγές, οι οποίες κατηγορούν το Κίεβο ότι έπληξε ασθενοφόρο από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόδου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο οδηγός και τραυματιοφορέας.

1/ Russian milbloggers are furious at the failure of Russia’s Ministry of Defence to protect the Kursk region border from the current large-scale Ukrainian incursion. They call the situation there “hell on earth”.pic.twitter.com/OyXMCwZqDN

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) August 7, 2024