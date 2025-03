Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, που η κυβέρνηση Ερντογάν ακύρωσε την υποψηφιότητα για την προεδρία της Τουρκίας παραμένει υποψήφιος αφού έχει εκλεγεί από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους που τον ψήφισαν στις εκλογές του κόμματός του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα). Ο συλληφθείς Ιμάμογλου ζητά από τις αρχές να επιδείξουν ανάλογα αντανακλαστικά με την έρευνα εναντίον του και για την προστασία της οικογένειάς του από επιθέσεις που δέχονται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου:

«Βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην πολιτική μας ιστορία. Φυσικά, θα αγωνιστούμε ενάντια στο πραξικόπημα της 19ης Μαρτίου χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο. Ωστόσο, ακόμη και για αυτό το πραξικόπημα, δεν μπορώ να συναινέσω σε προσβολές που εκτοξεύονται στις μητέρες μας, τις οποίες θεωρώ ευλογημένες όπως το ψωμί, το νερό και ο αέρας. Καταδικάζω με όλη μου την καρδιά τις προσβολές κατά της μητέρας του Προέδρου. Με την ευκαιρία αυτή, της εύχομαι έλεος από τον Παντοδύναμο Δημιουργό για άλλη μια φορά. Καλώ την Εισαγγελία να αναλάβει καθήκον σχετικά με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την παραμονή μας στη φυλακή και κάνουν ανήθικες αναρτήσεις για τη μητέρα μου, τη σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Αυτοί που ανοίγουν αυτεπάγγελτα, με ταχύτητα τζετ, έρευνες για κάθε θέμα, ψάχνουν ένα μέρος για να βάλουν το κεφάλι τους όταν πρόκειται για την οικογένειά μας. Όταν έρθουμε στην εξουσία, δεν θα κάνουμε αυτό που μάς κάνατε εσείς. Η δικαιοσύνη θα είναι η εγγύηση για όλους, ο νόμος θα εξασφαλίσει την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σε όλους, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει χέρι στην περιουσία, την τιμή και την αξιοπρέπεια κανενός».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης (IBB), συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 19 Μαρτίου στο πλαίσιο των ερευνών για “διαφθορά” και “τρομοκρατία” και την Κυριακή 23 Μαρτίου οδηγήθηκε στις φυλακές Μαρμαρά (Σηλυβρία – Σιλιβρί) μετά τη σύλληψή του από το ποινικό δικαστήριο της Ειρήνης στο οποίο παραπέμφθηκε με την αίτηση σύλληψης του εισαγγελέα.

Ο δικηγόρος του δημάρχου IBB, Φικρέτ Ιλκίζ, δήλωσε στο Euronews Turkish ότι το αίτημα του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Ιμάμογλου στο πλαίσιο της έρευνας για “τρομοκρατία” απορρίφθηκε, καθώς είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του στο πλαίσιο της έρευνας για “διαφθορά”.

Εν τω μεταξύ, το πρωί της 23ης Μαρτίου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) διεξήγαγε προκριματικές εκλογές για να καθορίσει τον υποψήφιό του για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος συμμετείχε σε αυτές τις προκριματικές εκλογές ως μοναδικός υποψήφιος, αναδείχθηκε υποψήφιος πρόεδρος του CHP την ημέρα της σύλληψής του.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη τον Φεβρουάριο, μόνο τα μέλη του CHP μπορούσαν να συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές, αλλά μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου, το κόμμα ανακοίνωσε ότι όλοι οι πολίτες μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία “για λόγους αλληλεγγύης”.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας, ο πρόεδρος του CHP Οζγκούρ Οζέλ ανακοίνωσε ότι 1,6 εκατομμύρια μέλη του CHP προσήλθαν στις κάλπες και ο Εκρέμ Ιμάμογλου έλαβε περίπου 15 εκατομμύρια ψήφους μαζί με τις ψήφους “αλληλεγγύης”.

Αποτελεί η σύλληψή του εμπόδιο για την προεδρική του υποψηφιότητα;

Παρά τη σύλληψή του, προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τον Ιμάμογλου, ο οποίος ανακοινώθηκε ως υποψήφιος πρόεδρος του CHP, να γίνει υποψήφιος πρόεδρος και να εκλεγεί.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, για να γίνει κάποιος υποψήφιος πρόεδρος και να εκλεγεί, πρέπει να έχει πανεπιστημιακό πτυχίο, να μην έχει καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα και να είναι άνω των 40 ετών.

Συνεπώς, η σύλληψη του Ιμάμογλου δεν αποτελεί εμπόδιο για την υποψηφιότητα και την εκλογή του ως προέδρου, διότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικοποιημένη δικαστική απόφαση για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.

Ο δικηγόρος του Ιμάμογλου δήλωσε στο Euronews Turkish ότι αναμένουν να ετοιμαστεί κατηγορητήριο και να κατατεθεί μήνυση στο πλαίσιο των ερευνών κατά του δημάρχου, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν πόσος χρόνος θα χρειαστεί.

Ο Ιμάμογλου δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το αξίωμα, εάν καταδικαστεί για οποιαδήποτε από τις υποθέσεις εναντίον του και οποιαδήποτε από τις κατηγορίες εναντίον του και του επιβληθεί πολιτική απαγόρευση.

Παρόλο που ο Ιμάμογλου συμμετείχε ως υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές και εξελέγη ως υποψήφιος, αυτό δεν φέρει το καθεστώς της επίσημης υποψηφιότητας.

Για επίσημη υποψηφιότητα, αφού το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK) ανακοινώσει το ημερολόγιο των εκλογών, η ομάδα συνέλευσης του CHP πρέπει να τον προτείνει ως υποψήφιο.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ο Ιμάμογλου μπορεί να γίνει επίσημα υποψήφιος πρόεδρος του CHP, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποψηφιότητα και δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα κατά την ημερομηνία της υποψηφιότητας.

Η ακύρωση του διπλώματος του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης αποτελεί εμπόδιο για την υποψηφιότητα;

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος αποφοίτησε από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας στις 21 Φεβρουαρίου για να συμμετάσχει στις προκριματικές εκλογές που έχει προγραμματίσει το CHP για τον καθορισμό του υποψήφιου προέδρου.

Σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα, για να γίνει κάποιος υποψήφιος πρόεδρος και να εκλεγεί, πρέπει να πληροί την προϋπόθεση να έχει πανεπιστημιακό πτυχίο.

Στις 18 Μαρτίου, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε να ακυρώσει τα διπλώματα 28 αποφοίτων, συμπεριλαμβανομένου του Εκρέμ Ιμάμογλου, με την αιτιολογία της “απουσίας” και του “σαφούς σφάλματος”.

Ωστόσο, η απόφαση ακύρωσης του διπλώματος του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δεν τον εμποδίζει να γίνει υποψήφιος πρόεδρος.

Ο Ιμάμογλου αποφάσισε να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης ακύρωσης του διπλώματος του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Δικαστήριο αποφασίσει υπέρ της ακύρωσης του διπλώματος, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής.

Ωστόσο, εάν το δίπλωμά του ακυρωθεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας μετά την προσφυγή, μπορεί να χάσει τα προσόντα του για να είναι υποψήφιος πρόεδρος.

Η νομική ομάδα του Ιμάμογλου ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) κατά της απόφασης ακύρωσης του διπλώματος με την αιτιολογία της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εάν οι εκλογές διεξαχθούν ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική διαδικασία και ο Ιμάμογλου υποβάλει επίσης αίτηση, το YSK θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων.

Τι έχει συμβεί με το πτυχίο

Υπήρξαν ισχυρισμοί για “παρατυπίες” σχετικά με τη μεταγραφή του Εκρέμ Ιμάμογλου από το τμήμα Αγγλικής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Κερύνειας (GAU) στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου σπούδασε μεταξύ 1988 και 1990, στο ίδιο τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης (IU) το 1990.

Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης σχετικά με τους ισχυρισμούς αυτούς, το Εποπτικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) συνέταξε έκθεση έρευνας σχετικά με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης και τον Ιμάμογλου.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις από την περίοδο που μετατέθηκε.

Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες αποδοχής της μετάθεσης που διενεργήθηκαν από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες του YÖK.

Ο καθηγητής Dr. Adem Sözüer, ποινικός δικηγόρος της νομικής ομάδας του Ιμάμογλου, δήλωσε ότι ο πελάτης του έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 1990 πληρώντας τις προϋποθέσεις που είχε ανακοινώσει το πανεπιστήμιο για τη μετεγγραφή.

Τον Νοέμβριο του 1991, 14 μήνες μετά τη μετεγγραφή του, το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης αποφάσισε ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Κερύνειας στα κατεχόμενα δεν μπορούσε να αναγνωριστεί.

Μετά από αυτές τις διαδικασίες, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε στις 18 Μαρτίου να ακυρώσει τα διπλώματα 28 αποφοίτων, συμπεριλαμβανομένου του Ιμάμογλου, με την αιτιολογία της “απουσίας” και του “σαφούς σφάλματος”.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στο Τσαγλαγιάν το πρωί της Κυριακής με αίτημα σύλληψης, αφού πέρασε τέσσερις ημέρες υπό κράτηση στη Διεύθυνση Ασφαλείας της Κωνσταντινούπολης. Συνελήφθη αργότερα μέσα στην ημέρα και στάλθηκε στις φυλακές Μαρμαρά στη Σηλυβρία – Σιλιβρί.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται: “Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήγαγε η Γενική Εισαγγελία μας, το Ποινικό Δικαστήριο Ειρήνης σε υπηρεσία, στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, ο ύποπτος Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορήθηκε για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία, εκβιασμό, αποφασίστηκε να συλληφθεί ο ύποπτος Εκρέμ Ιμάμογλου για τα αδικήματα της παράνομης καταγραφής προσωπικών δεδομένων και της χειραγώγησης προσφορών και να απορριφθεί το αίτημα, καθώς δεν κρίνεται απαραίτητο σε αυτό το στάδιο, δεδομένου ότι έχει ήδη αποφασιστεί η σύλληψη του υπόπτου Εκρέμ Ιμάμογλου για οικονομικά εγκλήματα, αν και υπάρχει ισχυρή υποψία εγκλήματος για το αδίκημα της υποβοήθησης ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης”.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου στο δικαστήριο Τσαγλαγιάν τις πρώτες πρωινές ώρες, 91 ύποπτοι παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο με αίτημα σύλληψης, ενώ οι πρώτες αποφάσεις σύλληψης ανακοινώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το ποινικό ειρηνοδικείο σε υπηρεσία αποφάσισε τη σύλληψη άλλων 18 ατόμων στο πλαίσιο της έρευνας της IBB.

Άλλα ονόματα για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης είναι τα εξής Murat Ongun, Chairman of the Board of Directors of Medya A.Ş. and advisor of İmamoğlu; Assoc. Prof. Dr. Buğra Gökçe, President of Istanbul Planning Agency (İPA); Tuncay Yılmaz, General Manager of İmamoğlu Construction; Murat Abbas, General Manager of IBB Kültür A.Ş.; business people Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ali İlbak and Ahmet Köksal; Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak and Servet Yıldırım.

Συνελήφθη επίσης ο επιχειρηματίας Serdar Haydanlı, ο οποίος περιλαμβανόταν στον κατάλογο κρατουμένων και για τον οποίο ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Özgür Özel έκανε δήλωση στις 22 Μαρτίου.

Αφού πέρασαν τέσσερις ημέρες σε ένα κέντρο κράτησης στο αστυνομικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και η συνοδεία του μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στο Τσαγλαγιάν την Κυριακή το πρωί με αίτημα σύλληψης. Ο δήμαρχος παραπέμφθηκε στο δικαστήριο με αίτημα σύλληψης μετά τις δηλώσεις του στο δικαστήριο.

Δράσεις σε όλη τη χώρα

Οι διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου την Τετάρτη εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Την ίδια ημέρα με τη σύλληψη, το Διοικητήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε τετραήμερη απαγόρευση διαμαρτυρίας.

Εκτός από την Κωνσταντινούπολη, οι μεγαλύτερες διαμαρτυρίες οργανώθηκαν στην Άγκυρα και τη Σμύρνη. Ωστόσο, σε αυτές τις δύο πόλεις, οι διοικητικές αρχές εξέδωσαν απαγόρευση.

Μετά την απαγόρευση αυτή, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπλοκαρίστηκε.