Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Αφγανός κωμικός Ναζάρ Μοχάμαντ, γνωστός και ως «Khasha Zwan», σατίριζε τους Ταλιμπάν σε βίντεο που ανέβαζε στο TikTok. Στις 22 Ιουλίου του 2021, οι Ταλιμπάν τον απήγαγαν από το σπίτι του στο νότιο Κανταχάρ και τελικά τον εκτέλεσαν, σύμφωνα με την οργάνωση Juman Rights Watch.

Οι Ταλιμπάν είχαν αρχικά αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του Μοχάμαντ, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος και με δεκάδες σφαίρες στο άψυχο σώμα του. Ένα βίντεο, ωστόσο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο λίγες μέρες μετά τον θάνατο του κωμικού, απεικόνιζε τις τελευταίες του στιγμές μέσα στο αυτοκίνητο, με το οποίο μαχητές των Ταλιμπάν τον είχαν απαγάγει. Ο Μοχάμαντ χλεύαζε τους οπλίτες που κράδαιναν Καλάζνικοφ μέσα στο πρόσωπό του, εισπράττοντας από αυτούς ειρωνικά βλέμματα και χαστούκια.

#Kandahar: Video of martyred Nazar Mohammad, the famous Kandahari comedian, has been circulating on social media showing the moments when the Taliban took him away from his home and eventually martyred him. #Afghanistan pic.twitter.com/JSkWaAmnHB

— RTA World (@rtaworld) July 27, 2021