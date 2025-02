Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί κίνδυνο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το αυτοκίνητο μάρκας Mini Cooper, έπεσε πάνω σε ομάδα απεργών εργαζομένων του συνδικάτου Verdi και ότι ασθενοφόρα είχαν σπεύσει στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικό δρόμο κοντά στο ιστορικό κέντρο του Μονάχου.

JUST IN: A car has plowed into a crowd in Munich, Germany. Police officers can be seen rushing at the scene.pic.twitter.com/eDjRl9UgCD — wR (@WeReporter) February 13, 2025

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) οι συνθήκες του συμβάντος είναι για την ώρα ασαφείς. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία. Τα μέτρα ασφαλείας στο Μόναχο αυτές τις ημέρες είναι ιδιαίτερα αυξημένα γιατί την Παρασκευή φιλοξενεί τη διεξαγωγή της Διάσκεψης του Μονάχου.

Breaking: A car driver ran over a group of people in the German city of Munich, injuring many people.

Awaiting further details.#Germany #Munich pic.twitter.com/chmXD4uxrB — World News (@World_Breaking_) February 13, 2025

La policía de Múnich está pidiendo ayuda ciudadana para recabar testigos del atropello múltiple https://t.co/dqxCWMiwTx pic.twitter.com/CjSz2fSw8C — Cadena SER (@La_SER) February 13, 2025