Το βιβλίο με τίτλο «All You Need Is Love» των Στίβεν Γκέινς και Πίτερ Μπράουν για το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου.

Συνεντεύξεις που είχαν πάρει οι συγγραφείς από τα μέλη του συγκροτήματος, τους φίλους και τους συγγενείς τους, κατά την προετοιμασία του αμφιλεγόμενου βιβλίου τους «The Love You Make» (1983) έχουν συμπεριληφθεί στο «All You Need Is Love».

Όταν κυκλοφόρησε το «The Love You Make» οι Beatles δεν ήταν ευχαριστημένοι με το περιεχόμενό του και όπως ισχυρίζεται Στίβεν Γκέινς στους Times «ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έσκισαν το βιβλίο και το έκαψαν στο τζάκι, σελίδα προς σελίδα».

Λιάγκας σε Πετρογιάννη: «Μου λένε ότι είσαι το πιο αγέλαστο πρόσωπο» – Τι απάντησε η ίδια; [Βίντεο]

Νέο επεισόδιο με οπαδό του Άρη στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησαν στο κεφάλι και του έριξαν σπρέι

Πότε και πώς χρησιμοποιούμε το κουμπί ανακύκλωσης αέρα;

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας