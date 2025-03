Σύμφωνα με το Reuters, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέροντας στο ότι η Ουάσινγκτον προγραμματίζει να αφαιρέσει το νομικό καθεστώς περισσότερων από 1,8 εκατομμυρίων μεταναστών από διάφορες χώρες, οι οποίοι εισήλθαν στις ΗΠΑ μέσω ανθρωπιστικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

«Πρόκειται για άλλη μία ψευδή είδηση από το Reuters, βασισμένη σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν καμία ιδέα για το τι μιλούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση μέχρι στιγμής», τόνισε.

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.

The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 6, 2025