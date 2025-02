Στο βιβλίο Yes, Ma’am – The Secret Life of Royal Servants, που κυκλοφορεί αυτόν τον μήνα, ο συγγραφέας Τον Κουίν αποκαλύπτει ότι η Κέιτ Μίντλετον επέμεινε στο να μην πάρουν μέρος τα τρία της παιδιά σε αυτήν την αρχαία παράδοση.

Σύμφωνα με το τελετουργικό, τα νεαρά μέλη της οικογένειας πηγαίνουν για κυνήγι και στη συνέχεια αλείφουν το πρόσωπό τους «με το αίμα του πρώτου θηράματος που θανάτωσαν» (είτε ελάφι είτε αλεπού).

Ωστόσο, η Κέιτ η οποία είναι γνωστό ότι έχει αντιφατικά συναισθήματα σχετικά με τα αθλητικά κυνήγια, ήταν κατηγορηματική στο ότι οι Πρίγκιπες Γεώργιος, 11 ετών, και Λουίς, 9 ετών, καθώς και η Πριγκίπισσα Σάρλοτ, 6 ετών, θα αποφύγουν να υποστούν αυτήν την αιματηρή παράδοση.

Σε απόσπασμα που αποκτήθηκε από την FEMAIL, αναφέρεται: «Η νύφη του Καρόλου, Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πάτησε πόδι και επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει αιματοχυσία για τα παιδιά της. Ο ίδιος ο βασιλιάς είχε περάσει από το τελετουργικό ως παιδί, όπως και οι δύο γιοι του, οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι».

Τη συγκεκριμένη πρακτική αιματοχυσίας είχε μοιραστεί και ο πρίγκιπας Χάρι στο βιβλίο-βόμβα του, «Spare». Ο δούκας του Σάσεξ περιέγραψε λεπτομερώς πως όταν ήταν 15 ετών, ο οδηγός του αφού σκότωσε ένα ελάφι στο Μπαλμόραλ στη συνέχεια τον υπέβαλε σε ένα «ανατριχιαστικό» τελετουργικό.

«Έβαλε ένα χέρι απαλά πίσω από το λαιμό μου, και… έσπρωξε το κεφάλι μου μέσα στο κουφάρι», είπε ο Χάρι. «Προσπάθησα να απομακρυνθώ, αλλά η Σάντι με έσπρωξε πιο βαθιά. Συγκλονίστηκα από την παράφορη δύναμή του. Και από την κολασμένη μυρωδιά. Το πρωινό μου πετάχτηκε από το στομάχι μου.

«Μετά από ένα λεπτό δεν μπορούσα να μυρίσω τίποτα, γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Η μύτη και το στόμα μου ήταν γεμάτα αίμα, σπλάχνα και μια βαθιά, αναστατωτική ζεστασιά».