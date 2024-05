Το Al Jazeera στα αραβικά και το Al Jazeera στα αγγλικά δείχνουν ένα μήνυμα σε μαύρο φόντο που λέει: “Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, η μετάδοση του δικτύου Al Jazeera αναστάληκε στο Ισραήλ”.

Οι διαδικτυακοί ιστότοποι του δικτύου παραμένουν προσβάσιμοι μέσω του ισραηλινού δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Νωρίτερα, το Al Jazeera καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει το γραφείο του στο Ισραήλ, αποκαλώντας την “εγκληματική ενέργεια”.

“Καταδικάζουμε αυτή την εγκληματική ενέργεια του Ισραήλ που παραβιάζει το ανθρώπινο δικαίωμα στην πρόσβαση στην πληροφορία”, ανέφερε το Al Jazeera στα αραβικά σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε σήμερα τη διακοπή της λειτουργίας του Al Jazeera στο Ισραήλ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Η ισραηλινή αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ το οποίο χρησιμοποιείτο από το Al Jazeera ως το ντε φάκτο γραφείο του, μετά την κυβερνητική απόφαση να διακόψει τη λειτουργία στη χώρα του καταριανής ιδιοκτησίας τηλεοπτικού σταθμού, δήλωσαν ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή του Al Jazeera στο Reuters.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Η πηγή του Al Jazeera δήλωσε πως το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Israeli forces have raided Al Jazeera offices in Jerusalem.

They took away journalists’ equipment.

Biden would’ve been on the lawn of the White House condemning and crying about this if it happened in Russia.

Israel has to stop killing and attacking journalists. pic.twitter.com/elnpbgQt90

— Khalissee (@Kahlissee) May 5, 2024