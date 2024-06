ΗΠΑ: Ψάχνουν αντικαταστάτη του Μπάιντεν μετά το βατερλό στο ντιμπέιτ

χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

Republican candidate, former U.S. President Donald Trump, speaks as he attends a presidential debate with Democrat candidate, U.S. President Joe Biden, in Atlanta, Georgia, U.S., June 27, 2024. REUTERS/Brian Snyder